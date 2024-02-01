GeForce NOW GAME'e haftalık paket geldi

GeForce NOW GAME platformuna, aylık pakete kıyasla daha düşük fiyatla satışa çıkan haftalık paket geldi. Bu paketi alan kullanıcılar, bir haftada 10 saate kadar oyun keyfi yaşayabilecek.

NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+, yeni paketi olan Haftalık Premium'u kullanıcıların hizmetine sundu. Bu paket, sınırlı süreli ve uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor. Haftalık Premium paketi, 170 TL'ye satılıyor ve aylık paketten daha düşük bir fiyata sahip.

Haftalık Premium satışa çıktı

Haftalık Premium paketi, diğer paketlerden farklı olarak haftada 10 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Kullanıcılar, 7 gün içinde toplamda 10 saat boyunca GeForce NOW'a erişebilirler. Bu pakette, öncelikli erişim, RTX ON, DLSS gibi diğer Premium özellikler bulunuyor. GeForce NOW, yüksek performans gerektiren oyunları bulut teknolojisi aracılığıyla internet üzerinden telefonlarında, tabletlerinde, televizyonlarında ve düşük performanslı bilgisayarlarında oynamak isteyen kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor.

Haftalık Premium paketi, lansmana özel olarak 7 Şubat saat 23.59'a kadar 170 TL olarak satışa sunulacak. Sonrasında ise fiyatı 240 TL'ye yükselecek. Diğer paketler ise sınırsız kullanım sunuyor ve aylık 340 TL'den başlıyor.

GeForce NOW powered by GAME+ Premium Fiyatları:

Haftalık 10 Saat: 170 TL (8 Şubat'tan itibaren 240 TL)

1 Aylık: 340 TL

3 Aylık: 800 TL

6 Aylık: 1580 TL

12 Aylık: 2880 TL