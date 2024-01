GeForce Now'a gelecek oyunlar belli oldu!

GeForce Now platformuna bu hafta gelen oyunlar belli oldu. İşte GeForce Now'da yayınlanan bu haftanın oyunları...

Nvidia'nın bulut oyun hizmeti GeForce Now platformu, sürekli olarak oyun kütüphanesine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bu hafta eklenen oyunlar arasında Assassin's Creed: Valhalla, TUNIC, Zombie Army 4: Dead War gibi popüler oyunlar yer alıyor. Özellikle bu oyunlardan bazıları Xbox Game Pass üzerinden oynanabilir olmasıyla da kalpleri çeliyor.

GeForce Now'da bu haftanın oyunları

GeForce Now tarafından bu hafta sunulan tüm oyunlar ise şöyle:

War Hospital (11 Ocak, Steam)

Assassin’s Creed: Valhalla (Xbox, PC Game Pass)

Jected – Rivals (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

The Talos Principle 2 (Epic Games Store)

Turbo Golf Racing (Xbox, PC Game Pass)

TUNIC (Xbox, PC Game Pass)

Witch It (Steam)

Zombie Army 4: Dead War (Xbox, PC Game Pass)

GeForce Now abonelik ücreti

1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu, aylık 340 TL, 3 ay 800, 6 ay 1.580 ve 12 ay 2.880 TL'ye abonelik imkanı sunuyor.