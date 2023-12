GeForce Now'da oyuncular 250 milyon saat vakit geçirdi

Nvidia'nın bulut hizmeti GeForce Now, 2023 istatistiklerini paylaştı. Platformdaki oyun sayısıyla beraber oyuncuların yıl boyu harcadığı süre belli oldu. Oyuncular toplamda 250 milyon saat harcadı.

NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, 2023 yılında toplamda 1800'den fazla oyunu bünyesine eklerken, kullanıcılara 250 milyon saatten fazla oyun akışı sağladı. Bu hizmet, PC ve Mac bilgisayar kullanıcılarına bulut üzerinden 4K 120fps veya 1080p 240fps kalitesinde oyun oynama imkanı sunuyor. Ada Lovelace GPU mimarisi sayesinde yüksek çözünürlüklerde en akıcı ve sürükleyici oyun deneyimini vadeden NVIDIA, bulut oyun akışı alanında iddialı bir konumda bulunuyor.

100'den fazla oyun hizmete eklendi

GeForce Now, Şubat ayında Microsoft ile yapılan anlaşma doğrultusunda Microsoft tarafından yayınlanan oyunları da bünyesine ekledi. Ekim ayında, Microsoft'un Activision Blizzard satın alımının tamamlanmasının ardından GeForce Now'a Activision oyunları da eklendi. Ayrıca, platform Ağustos ayında Microsoft'un PC Game Pass hizmetini desteklemeye başladı ve 100'den fazla oyun bu hizmete eklendi.

Bu hafta içinde NVIDIA, GeForce Now'a 46 yeni Xbox ve PC Game Pass oyununu ekleyeceğini açıkladı.

Bu yeni eklenen oyunlar arasında şu isimler yer alıyor:

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative, Amazing Cultivation Simulator, The Anacrusis, Age of Wonders 4, Before We Leave, Century: Age of Ashes, Chorus, Control, Darksiders III, Destroy All Humans!, Disgaea 4 Complete+, Edge of Eternity, Europa Universalis IV, Evil Genius 2: World Domination, Fae Tactics, Farming Simulator 17, The Forgotten City, Human Fall Flat, Immortal Realms: Vampire Wars, Lethal League Blaze, Martha is Dead, Matchpoint – Tennis Championships, Maneater, The Medium, Metro Exodus, Mortal Shell, MotoGP 20, Moving Out, MUSYNX, Neon Abyss, Observer: System Redux, Pathologic 2, The Pedestrian, Raji: An Ancient Epic, Recompile, Remnant: From the Ashes, Remnant II, Richman 10, Sable, SpellForce 3: Soul Harvest, Surgeon Simulator 2, Sword and Fairy 7, Tainted Grail: Conquest, Tinykin, Worms W.M.D, ve Worms Rumble.