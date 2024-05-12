Ghost of Tsushima için zorunlu PSN aboneliği tartışmaları

PlayStation Network (PSN), son dönemde oyun dünyasında gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Ghost of Tsushima için getirilen zorunlu PSN aboneliği tartışmaları ateşledi. Bu kararın ardından, birçok oyuncu siparişlerini iptal ettirirken, oyun platformları da kararı destekleyerek ön siparişleri iptal edip ücret iadelerine başladılar.

PlayStation Network (PSN), son zamanlarda istenmeyen tartışmalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Önceki Helldivers II için zorunlu olan ancak oyuncuların tepkisiyle geri çekilen PSN aboneliği uygulaması, Ghost of Tsushima için de zorunlu hale getirilecek. Bu nedenle, bilgisayarda ön sipariş veren bazı kişilerin siparişleri iptal edilmeye başlandı.

Platformlar ön siparişleri iptal ederek ücret iadelerine başladı

PSN şu anda 170'ten fazla ülkede kullanılamıyor, bu da oyuncuların hesaplarını bağlayamadığı anlamına geliyor ve dolayısıyla çok oyunculu modlara erişimleri engelleniyor. Oyunun tek oyunculu kısmı oynanabilir olsa da, Steam, Epic ve Green Man Gaming gibi platformlar ön siparişleri iptal ederek ücret iadelerine başladı.

Steam'den oyunculara gönderilen mesajda, "Ön sipariş verdiğiniz bir oyun için ücret iadesi alacaksınız - Ghost of Tsushima. Yayıncı artık bu oyunun bir kısmı için ikinci bir hesap gerektiriyor ve bu hesap sizin ülkenizde oluşturulamaz" ifadeleri kullanıldı.

Şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Oyun platformları ve Sony, iptaller konusunda sessizliklerini koruyorlar. Kararın ortak bir karar mı olduğu yoksa platformlar tarafından bağımsız olarak mı alındığı bilinmiyor.