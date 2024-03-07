Ghost of Tsushima oyunu PC'ye gelecek

Sony'nin CEO'su Hiroki Totoki, son mali sonuç toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Totoki, Sony'nin artık daha agresif bir strateji izlemesi gerektiğini belirterek özellikle 1. parti oyunlarını (yani özel oyunları) birden fazla platformda yayınlama düşüncesini dile getirdi.

Oyun dünyasında heyecan yaratan bir gelişmeyle Ghost of Tsushima, PC platformuna doğru adım atmaya hazırlanıyor. XboxEra'dan Nick "Shpeshal Nick" Baker'ın iddiasına göre, Ghost of Tsushima'nın PC'ye port edilmiş sürümü gelecek hafta resmiyet kazanabilir. Shpeshal Nick, önceki doğru tahminleriyle tanınan bir isim olduğu için bu iddiası ciddiye alınıyor.

UZUN SÜRE BEKLEMEK TARİHE KARIŞIYOR

Totoki’nin bu açıklamaları ve dolaşan söylentiler, daha fazla PS’e özel oyunun PC için çıkacağını ve hatta bu sürümlerin eskisi gibi uzun süre bekletilmeyip daha hızlı bir şekilde satışa sunulabileceğini gösteriyor.

Bu gelişmelerle birlikte konsola özel oyun anlayışının değişeceği görünüyor. Sony, 2025 mali yılı sonunda PS5 satışlarını 25 milyon olarak hedeflemişti. Ancak 2023 tatil döneminde, agresif promosyonlara rağmen PS5 satışları beklenenin altında kaldı ve Sony bu nedenle hedefini 21 milyona düşürdü. Ghost of Tsushima’nın PC platformuna gelmesi, oyunseverler için heyecan verici bir gelişme olacak.

Ghost of Tsushima’nın PC portu gelecek hafta resmiyet kazanabilir.