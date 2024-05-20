Ghost of Tsushima, PC platformunda rekor kırarak tarihe geçti

PC için yayımlanan Ghost of Tsushima, 77 binden fazla eş zamanlı oyuncu ile büyük bir başarı elde etti.

Japon teknoloji devi Sony, Ghost of Tsushima'nın PC versiyonunu piyasaya sürerek büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bu oyun, lansmanında büyük bir ilgi gördü ve daha önceki başarısıyla dikkat çeken God of War'ı geride bırakarak PC'ye gelen en iyi hikâye tabanlı PlayStation oyunu unvanını kazandı.

77 Bin eş zamanlı oyuncu ile rekor kırdı

Ghost of Tsushima 19 Mayıs'ta 77 bin 154 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Bu rakam, daha önce en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı 73 bin 529 olan God of War'ı geride bıraktı.

Ghost of Tsushima'nın bu etkileyici başarısı, PlayStation Network (PSN) hesabı zorunluluğuna rağmen gerçekleşti. Sony, oyunun PC versiyonu için PSN hesabı gereksinimi getirmişti ve bu nedenle oyun tam 180 ülkede satıştan kaldırılmıştı. Ancak tüm bu engellere rağmen oyun, büyük bir oyuncu kitlesine ulaşarak God of War'ı geride bıraktı. Eğer PSN zorunluluğu kaldırılırsa, oyunun çok daha yüksek eş zamanlı oyuncu sayılarına ulaşabileceği düşünülüyor.

Ghost of Tsushima'nın başarısı ve helldivers 2 ile karşılaştırma

Ghost of Tsushima'nın başarısı büyük olsa da, Sony'nin PC platformundaki en iyi oyunu değil. Bu unvan, eş zamanlı oyuncu sayısında 458 bin 709 gibi etkileyici bir rakama ulaşan Helldivers 2'ye ait. Ancak her iki oyun da, en fazla eş zamanlı oyuncu rekoruna sahip olan PUBG: Battlegrounds'un oldukça gerisinde kalıyor. PUBG: Battlegrounds, 3 milyon 257 bin 248 oyuncu ile bu alanda zirvede yer alıyor.