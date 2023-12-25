Ghostwire: Tokyo'yu bedava oynamak isteyenler dikkat! Sadece saatler kaldı

Ghostwire: Tokyo'yu bedava oynamak isteyenler dikkat! Sadece saatler kaldı
Epic Games'in 24 Aralık'ta ücretsiz olarak sunduğu Ghostwire: Tokyo'yu bedava şekilde oynamak için artık saatleriniz kaldı. Oyunu kütüphaneye eklemeyen kaybeder. İşte detaylar...

Epic Games Store, oyunculara yönelik ücretsiz oyun kampanyalarına devam ediyor. Yılbaşı özel etkinlik kapsamında her gün yeni bir oyun sunulan Epic Games Store'da, Ghostwire: Tokyo da ücretsiz oldu. Oyunu almak isteyenler acele etsin çünkü artık geriye sadece saatler kaldı.

Ghostwire: Tokyo oyununu isteyen acele etsin

Bu ücretsiz oyunu elde etmek için, Epic Games Store'un internet sitesine giderek ilgili sayfada yer alan "Yükle" veya "Get" butonuna tıklamanız ve ardından Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Bu işlemleri tamamladıktan sonra oyun, kütüphanenize eklenmiş olacak ve kalıcı olarak sizin olacaktır. Unutulmaması gereken bir detay ise oyunu 25 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar eklemiş olmanız gerektiğidir.

Epic Games Store'un ücretsiz oyun kampanyalarından faydalanmak için, belirtilen tarih ve saat aralığında ilgili oyunu kütüphanenize eklemeniz yeterli olacaktır.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!