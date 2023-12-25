Ghostwire: Tokyo'yu bedava oynamak isteyenler dikkat! Sadece saatler kaldı

Epic Games'in 24 Aralık'ta ücretsiz olarak sunduğu Ghostwire: Tokyo'yu bedava şekilde oynamak için artık saatleriniz kaldı. Oyunu kütüphaneye eklemeyen kaybeder. İşte detaylar...

Epic Games Store, oyunculara yönelik ücretsiz oyun kampanyalarına devam ediyor. Yılbaşı özel etkinlik kapsamında her gün yeni bir oyun sunulan Epic Games Store'da, Ghostwire: Tokyo da ücretsiz oldu. Oyunu almak isteyenler acele etsin çünkü artık geriye sadece saatler kaldı.

Ghostwire: Tokyo oyununu isteyen acele etsin

Bu ücretsiz oyunu elde etmek için, Epic Games Store'un internet sitesine giderek ilgili sayfada yer alan "Yükle" veya "Get" butonuna tıklamanız ve ardından Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Bu işlemleri tamamladıktan sonra oyun, kütüphanenize eklenmiş olacak ve kalıcı olarak sizin olacaktır. Unutulmaması gereken bir detay ise oyunu 25 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar eklemiş olmanız gerektiğidir.

Epic Games Store'un ücretsiz oyun kampanyalarından faydalanmak için, belirtilen tarih ve saat aralığında ilgili oyunu kütüphanenize eklemeniz yeterli olacaktır.