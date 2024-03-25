Grand Theft Auto 6'yı bekleyenlere üzücü haber!

Rockstar Games'in uzun zamandır beklenen oyunu Grand Theft Auto 6, geliştirme sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle oyuncular arasında endişe yaratıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında duyurulan ve 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen oyunun çıkış tarihi, iç sorunlar nedeniyle belirsizlik kazanmış durumda. Bu durum, oyun severler arasında heyecan ve endişeyi bir arada yaşatıyor.

Rockstar Games'in uzun süredir beklenen yapımı Grand Theft Auto 6'nın geliştirme sürecinde yaşanan gecikmeler, oyuncular arasında endişe yaratıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında duyurulan oyunun 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenirken, yeni raporlara göre bu tarih ötelenebilir.

Çıkış tarihini 2025'in sonlarına veya hatta 2026'ya kadar öteleyebilir

Rockstar Games'in duyurusunu yaptığı fragmanda, Vice City temalı Miami haritasının oyun dünyasını oluşturacağı ve oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ancak oyunun geliştirilme sürecinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu tarih tutmayabilir.

Oyunun geliştirilmesi hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Rockstar'ın GTA 6 için planladığı çıkış zamanının "2025'in başları" olduğunu ifade ediyorlar. Ancak iç sorunlar, çıkış tarihini 2025'in sonlarına veya hatta 2026'ya kadar öteleyebilir.