GTA 6 için ön siparişler başladı! İşte fiyatı

GTA 6 için ön siparişler başladı! İşte fiyatı
Oyun dünyasının en heyecanla beklenen yapımlarından biri olan GTA 6, bir oyun sitesinde ön siparişe açıldı.

Oyun dünyasının en merak edilen yapımlarından biri olan GTA 6, şimdi bir oyun sitesinde satışa sunuldu. Bu gelişme, hayranlar arasında heyecanla karşılanırken, oyun severlerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

GTA 6'nın fiyatı ne kadar?

Bir internet sitesi, oyunun yapımcısı Rockstar'ın henüz fiyatını bile açıklamadığı GTA 6'nın Xbox ürün anahtarını 69,99 eurodan (2 bin 422 TL) ön siparişe açtı. Ancak, oyunun resmi çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmediği için, bu ön siparişlerin ne kadar güvenilir olduğu tartışma konusu.

Oyunların çıkış tarihlerinden önce ön siparişe çıkması şaşırtıcı olmayabilir; ancak, önemli olan burada, henüz resmi bir çıkış tarihi olmaması. Bu nedenle, ön sipariş verirken dikkatli olmak ve güvenilir siteleri tercih etmek önemli.

GTA 6'nın konsollara 2025'te çıkacağı ve sonrasında bilgisayarlara geleceği biliniyor. Ancak, henüz kesin bir tarih verilmemişken, ürün anahtarı satışının başlaması dikkat çekici. Ayrıca, ön sipariş verenlerin bonuslar alacağına dair bir garanti de bulunmuyor.

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