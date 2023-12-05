GTA 6'dan sonunda fragman geldi! Heyecan zirvede

GTA 6'dan sonunda beklenen fragman geldi. Fragmandan anlaşılacağı üzere bizleri çok daha modern ama aynı zamanda diğer serilerden de kopmadan bir oyun zevki bekliyor. İşte merakla beklenen o fragman...

Rockstar, gişe rekorları kıran video oyunu serisinin bir sonraki oyunu Grand Theft Auto VI'nın fragmanını beklenenden bir gün önce yayınladı.

Rockstar Games'in Grand Theft Auto V'i piyasaya sürmesinden bu yana on yıl geçti. Hayranlar GTA Online ve birkaç yeniden sürümle kendilerini meşgul etmekten fazlasını yaparken, daha fazla tek oyunculu aksiyon için sabırla (veya sabırsızlıkla) bekliyorlardı. Rockstar'ın oyununun ilk resmi fragmanını yayınlamasıyla bu bekleyiş artık çok daha kısa sürecek.

Oldukça modern bir oyun bizi bekliyor

Kısa süre önce yayınlanan bir teaser görüntüsü ve çeşitli söylentilerin de işaret ettiği gibi GTA VI, Rockstar'ın Florida'ya uyarladığı Leonida'da geçecek ve büyük ölçüde serinin Miami'deki temsilcisi Vice City'ye odaklanacak. Fragmanın bir ton Instagram tarzı canlı yayın içerdiği göz önüne alındığında, GTA VI, 2002'nin Grand Theft Auto: Vice City'si gibi 80'lerde geçen bir oyundan ziyade çağdaş bir oyun gibi görünüyor.

Ayrıca, tıpkı söylentilerin öngördüğü gibi, serinin modern enkarnasyonunda ilk kez oynanabilir bir kadın karaktere sahip olacak gibi görünüyor. Fragmanda öne çıkan diğer unsurlar arasında Florida'nın bataklık Everglades Ulusal Parkı, bir hava botu, bazı vahşi yaşam ve elbette bir striptiz kulübü yer alıyor.

Geçen yıl yapılan büyük bir sızıntıda GTA VI'nın test yapımına ait 90 video internete düşmüştü. Kliplerde oyunun Vice City'ye geri döneceği ve iki oynanabilir karakter olacağı belirtiliyordu. GTA VI, Microsoft'un Minecraft'ından sonra tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olan selefinden 12 yıl sonra, 2025 yılında piyasaya sürülecek.