GTA 6'ın resmi internet sayfası hazır!

Rockstar, GTA 6'nın fragmanını yayımlamasının ardından resmî internet sayfasını da açtı. Sitede, fragman, poster ve açıklama gibi detaylar bulunuyor.

Uzun yıllardır merakla beklenen Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6, Rockstar tarafından beklenenden daha erken bir saatte sızıntılar nedeniyle yayınlanan ilk fragmanıyla oyun dünyasını heyecanlandırdı. 91 saniyelik fragman, oyuncuları Vice City'e geri götürecek olan GTA 6'nın 2025 yılında piyasaya sürüleceğini ortaya koyarken, haritasından oynanabilir karakterlerine kadar birçok detayı da ilk kez görmemize imkan tanıdı.

GTA 6 resmi internet sitesi de geldi

Rockstar, tanıtım fragmanının ardından GTA 6'nın resmi internet sayfasını da açtı. Ancak şu aşamada sayfa, oyunun genel bilgilerini içermekle birlikte detaylı içeriğe sahip değil.

GTA 6'nın resmi web sayfasında fragman, kısa bir açıklama ve oyunun posteri bulunuyor. Sayfa üzerinden fragmana YouTube aracılığıyla erişim sağlanabiliyor. Ayrıca, sayfada "Leonida'ya Hoş Geldiniz" başlıklı bir açıklama da yer alıyor. Leonida'nın, Vice City'nin yer aldığı kurgusal bir eyalet olduğu ve bu eyaletin ABD'nin Florida eyaletinden esinlendiği belirtiliyor.

Rockstar'ın sayfasındaki açıklamada, oyuncuların Vice City'nin neonlarla dolu sokaklarına ve daha fazlasına ev sahipliği yapacak olan Leonida eyaletine gideceği ve GTA 6'nın serideki en büyük değişim geçiren oyun olduğu vurgulanıyor.

Açıklamada, oyunun 2025 yılında Xbox Series S/X ve PlayStation 5 için piyasaya sürüleceği ifade ediliyor. Ancak PC için çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor ve PC versiyonunun muhtemelen 2025'ten sonra geleceği öngörülüyor. Bu konudaki nedenlere dair detaylı bilgi için ise içeriğe göz atılması öneriliyor.

Siteye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.