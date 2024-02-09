GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporu açıklamasında gelecek tahminlerini de paylaştı. Açıklamada GTA 6'nın piyasaya çıkış tarihi hakkında da önemli ipuçlar verdi.

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, son mali verilerini ve gelecek hedeflerini yatırımcılarla paylaştığı bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, özellikle 2025 yılı tahminleriyle dikkat çekti ve GTA 6 meraklıları için önemli bilgiler içeriyordu.

GTA 6 NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK?

Take-Two Interactive, Mart 2025'e kadar yaklaşık olarak 8 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu büyük rakamın, şirketin o dönemde gerçekleştireceği büyük lansmanlarla elde edilmesi öngörülüyor.

GTA 6'nın, büyük olasılıkla 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla, oyunun ön sipariş ve çıkış döneminde elde edeceği gelir, Take-Two Interactive'in 31 Mart 2025'e kadar hedeflediği gelirler arasında büyük bir rol oynayacak.

Ancak bu tahminlerin kesin olmadığı unutulmamalıdır. Şirket, olumlu bir tablo çizse de beklenmedik durumlar ve gelişmeler, gelir hedeflerini etkileyebilir. Ayrıca, Rockstar Games'in oyunu piyasaya sürmeden önce mükemmel bir optimizasyon sağlamak için zaman alabileceği ve ertelemelerin olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.