GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 ne zaman çıkacak?
Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporu açıklamasında gelecek tahminlerini de paylaştı. Açıklamada GTA 6'nın piyasaya çıkış tarihi hakkında da önemli ipuçlar verdi.

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, son mali verilerini ve gelecek hedeflerini yatırımcılarla paylaştığı bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, özellikle 2025 yılı tahminleriyle dikkat çekti ve GTA 6 meraklıları için önemli bilgiler içeriyordu.

GTA 6 NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK?

Take-Two Interactive, Mart 2025'e kadar yaklaşık olarak 8 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu büyük rakamın, şirketin o dönemde gerçekleştireceği büyük lansmanlarla elde edilmesi öngörülüyor.

GTA 6'nın, büyük olasılıkla 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla, oyunun ön sipariş ve çıkış döneminde elde edeceği gelir, Take-Two Interactive'in 31 Mart 2025'e kadar hedeflediği gelirler arasında büyük bir rol oynayacak.

Ancak bu tahminlerin kesin olmadığı unutulmamalıdır. Şirket, olumlu bir tablo çizse de beklenmedik durumlar ve gelişmeler, gelir hedeflerini etkileyebilir. Ayrıca, Rockstar Games'in oyunu piyasaya sürmeden önce mükemmel bir optimizasyon sağlamak için zaman alabileceği ve ertelemelerin olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek