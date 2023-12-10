GTA 6'nın fragmanında çalan şarkının popülerliği yüzde 37 bin yükseldi!

GTA 6'nın fragmanında çalan şarkının popülerliği yüzde 37 bin yükseldi!
GTA 6 oyununun fragmanında Tom Petty'nin 1989 tarihli Full Moon Fever albümündeki Love Is A Long Road şarkısı çalmıştı. O şarkı dinleme rekoru kırdı.

Rockstar'ın uzun süredir beklenen aksiyon oyunu Grand Theft Auto 6'nın ilk fragmanı, 5 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı ve büyük bir ilgi gördü. Video, müzisyen Tom Petty'nin "Love Is a Long Road" şarkısı eşliğinde yayınlanmıştı. Bu fragman, şarkının popülerliğini önemli ölçüde artırdı ve rekor izlenme sayısına ulaştı.

GTA 6'nın fragmanında çalan müzik patlama yaşadı

Tom Petty'nin 1989 tarihli Full Moon Fever albümündeki "Love Is a Long Road" şarkısı, fragmanın yayınlanmasından önceki haftaya göre Spotify'da yüzde 36.979 daha fazla dinlendi. Ayrıca, fragmanın hızla yükselen YouTube izlenme sayıları da dikkat çekti.

Rockstar, fragmanda sadece bir Tom Petty şarkısına yer vermekle kalmayıp aynı zamanda sahnelerden birinde "Petty Forever" çıkartması kullanarak ünlü müzisyene bir saygı duruşunda bulundu. Tom Petty, 2017 yılında kalp krizinden kaybedilmiş bir müzik ikonuydu.

"Love Is a Long Road," Tom Petty'nin GTA serisinde yer alan ilk şarkısı değil. Daha önce Grand Theft Auto: San Andreas oyunundaki rock radyosunda "Runnin’ Down a Dream" adlı şarkısı çalınmıştı. Ancak, lisans süresinin dolması nedeniyle bu parça daha sonraki GTA sürümlerinden kaldırılmıştı.

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