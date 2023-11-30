GTA oyunları artık Netflix'te oynanabilecek

Netflix, GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA III'ü içeren Grand Theft Auto: The Triology - Definitive Edition'ın mobil oyun kütüphanesine ekleneceğini açıkladı.

Dünyanın en popüler film ve dizi servisi Netflix, oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, kullanıcılarına uygulama üzerinden oyun oynama imkânı sunan hamlesini daha da ileri taşıyor. Bugün yapılan bir duyuru ile Netflix, ünlü Grand Theft Auto serisinin üç oyununu içeren "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition"ı kütüphanesine ekleyeceğini açıkladı.

GTA oyunları Netflix'e geliyor

GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA III, 14 Aralık 2023 tarihinde iOS ve Android kullanıcıları için Netflix üzerinden erişilebilir olacak. 2021 yılında çıkan bu üç efsane oyun, kullanıcılara herhangi bir ek ücret ödemeden keyifli bir oyun deneyimi sunacak.

Netflix, bu oyunların iOS ve Android platformları için hazır hale getirildiğini belirterek, oyunculara ön kayıt yapma imkânı sundu. Oyunlar, Netflix uygulaması üzerinden kolayca erişilebileceği gibi, App Store ve Play Store'daki Netflix abonelerine de özel olarak sunulacak.

Bu hamle, Netflix'in 80 oyunluk kütüphanesini genişletme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, mobil oyun konusuna odaklanmasına rağmen, kullanıcıların bu oyunlara ne kadar ilgi gösterdiği konusunda resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, bazı raporlar %1'in altında bir kullanım oranı olduğunu iddia ediyor. GTA oyunlarının eklenmesiyle birlikte, Netflix bu alandaki varlığını güçlendirmeyi ve kullanıcı memnuniyetini artırmayı hedefliyor.