Hacklenen Insomniac Games'in Wolverine oyunu sızdı

Geçtiğimiz hafta hacklenen Insomniac Games'in üzerinde çalıştığı Wolverine oyununda büyük bir sızıntı yaşandı. büyük bir sızıntı yaşandı. Oyunun karakterlerinden çıkış tarihine ve oynanış videosuna kadar birçok detay ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta paylaştığımız haberde, Spider-Man oyunlarının geliştiricisi olan Insomniac Games'in hacklendiğinden ve Wolverine temalı yeni bir oyunla ilgili bazı bilgilerin sızdırıldığından bahsetmiştik. Bugün, VSlayer adlı bir hesap üzerinden paylaşılan sızdırılmış bilgilerle ilgili yeni gelişmeleri aktaracağız.

Wolverine hakkında sızıntı

VSlayer adlı hesap, ele geçirilen Wolverine temalı oyunla ilgili bazı oynanış videoları, karakterler ve yapım aşamasından görüntüler içeren bilgileri paylaştı. Videolarda aksiyon dolu bir oyun deneyimi görülebiliyor. Ancak, bu sızdırılmış bilgilerin geliştirme aşamasından geldiği ve oyunun piyasaya sürüldüğünde daha iyi bir deneyim sunabileceği unutulmamalıdır.

Ayrıca, VSlayer hesabı Marvel oyunlarının çıkış tarihlerini de ifşa etti. Buna göre, Marvel's Wolverine 2026'da, Marvel's Venom 2025'te, Marvel's Spider-Man 3 2028'de, yeni Ratchet & Clank oyunu 2029'da, ve Marvel's X-Men 2030'da piyasaya sürülecek. Ekran görüntüsüne göre, 2031 veya 2032 yılında yeni bir oyun için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Ancak, VSlayer hesabının Mayıs 2023'te açıldığı ve sınırlı paylaşımlarda bulunduğu göz önüne alındığında, bu sızıntılara şüpheyle yaklaşmak önemlidir. Hesaba ulaşmak isteyen okurlar için buradaki bağlantıyı kullanmaları önerilir.