Haziran ayında Xbox Game Pass'e eklenen oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass, oyunculara sürekli olarak yeni içerikler sunarak heyecanlarını ve deneyimlerini taze tutuyor. Haziran ayının ilk yarısında eklenecek oyunların listesi açıklandı. İşte Xbox Game Pass'e Haziran ayında eklenecek oyunlar...

Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenen oyunlar ve oyun içi hediyeler belli oldu. Microsoft'un yayınladığı listeye göre, aboneler önümüzdeki haftalarda 8 yeni oyunla buluşacaklar. İşte detaylar...

8 yeni muhteşem oyun

Haziran ayında Xbox Game Pass'e eklenen 8 yeni oyun arasında şimdiden Rolling Hills, Firework, Octopath Traveler I ve II bulunuyor. 12 Haziran'da Depersonalization, 13 Haziran'da Isonzo ve The Callisto Protocol, 18 Haziran'da ise Still Wakes the Deep kullanıcılarla buluşacak.