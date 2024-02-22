Heyecanı ve gerilimi yaşayabileceğiniz en iyi 10 keskin nişancı oyunu

Bu içeriğimizde en iyi keskin nişancı oyunları ile karşınızdayız. Sizler de biliyorsunuz ki keskin nişancı olmak kolay iş değil. Hem sabırlı hem de dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca doğru zamanda doğru yerde olmanız da çok önemli. Peki, bu heyecanı ve gerilimi yaşayabileceğiniz en iyi keskin nişancı oyunları hangileri?

Oyun dünyasında keskin nişancılığı sevenler için, heyecanı ve gerilimi doruklarda yaşatacak en iyi keskin nişancı oyunlarını derledik. Keskin nişancı olmak sabır, dikkat ve doğru zamanlama gerektirir. İşte, bu özellikleri en iyi şekilde deneyimleyebileceğiniz 10 keskin nişancı oyunu...

TAKTİKSEL SAVAŞIN DORUKLARI: ARMA 3

Geliştirici: Bohemia Interactive

Bohemia Interactive Çıkış tarihi: 12 Eylül 2013

12 Eylül 2013 Metascore: 74

Arma 3, gerçekçilik arayan keskin nişancı ve stratejiseverler için gerçekten tam bir başyapıt. Açık dünya tasarımıyla oyunculara geniş bir harita üzerinde âdeta özgürlük sunuyor. Sizler de belli bir hikâye ile oynayabilir, kendi haritalarınızı yaratıp diğer oyuncular ile paylaşabilir veya online olarak arkadaşlarınız ile birlikte operasyonlara katılabilirsiniz.

Keskin nişancı tarafında da oldukça özel detaylara sahip olan Arma 3'te her bir hamlenizi dikkatlice planlamanız gerekiyor. Karmaşık balistik hesaplamaları ve hava koşullarının etkileri ile nişan alma becerinizi test edebilirsiniz.

GERİLİM DOLU HAYATTA KALMA MÜCADELESİ: ESCAPE FROM TARKOV

Geliştirici: Battlestate Games

Battlestate Games Çıkış tarihi: 4 Ağustos 2016

4 Ağustos 2016 Metascore: -

Kalp atışlarınızın sesini duyabileceğiniz kadar sessiz ama bir o kadar da tehlikeli... Escape from Tarkov, sizi terk edilmiş bir şehrin ortasına atıyor ve Amerikan ile Rus tabanlı iki oluşumun birbirlerine karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Kaotik ortamda keskin nişancı olarak düşmanlarınızı sessizce indirip değerli eşyalarını toplayabilirsiniz. Ayrıca bu oyunda keskin nişancılık becerileriniz kadar stratejik düşünme yeteneğiniz de sınanacak.

TEKNOLOJİ VE TAKTİKLERİN SAVAŞI: GHOST RECON BREAKPOİNT

Geliştirici: Ubisoft

Ubisoft Çıkış tarihi: 26 Temmuz 2019

26 Temmuz 2019 Metascore: 56

Teknolojinin en ileri seviyede olduğu bir dünyada, düşmanlarınız sadece insanlar değil. Ghost Recon Breakpoint, sizi yüksek teknolojili dronlar, kamikaze robotlar ve daha birçok modern savaş aracıyla dolu bir savaş alanına davet ediyor.

Bu düşmanlara karşı zafer kazanmak için teknolojiyi kendi lehinize kullanmanın yollarını bulmalı ve takımınızla mükemmel bir uyum içinde hareket etmelisiniz. Her bir görev sizi strateji ve taktiksel düşünmenin sınırlarına taşıyacak.

SUİKASTÇININ SANATI: HİTMAN 3

Geliştirici: IO Interactive

IO Interactive Çıkış tarihi: 20 Ocak 2021

20 Ocak 2021 Metascore: 87

Gölgeler arasında sessiz ve ölümcül... Hitman 3, suikast ve gizlilik üzerine kurulu bir keskin nişancı oyunundan daha fazlası. Her bir görev bir sonrakinden daha karmaşık ve heyecan verici.

Ayrıca görevler farklı stratejiler ve yaklaşımlar gerektiriyor. Bu da oyunu sadece keskin nişancılık becerilerinizi değil, aynı zamanda problem çözme yeteneklerinizi de sınayan bir deneyim hâline getiriyor.

GERÇEKÇİ SAVAŞ DENEYİMİ: INSURGENCY SANDSTORM

Geliştirici: New World Interactive

New World Interactive Çıkış tarihi: 12 Aralık 2018

12 Aralık 2018 Metascore: 78

Orijinal Insurgency, bazı sağlam keskin nişancılık mekanikleri ile hantal da olsa gerçekçi bir modern FPS sunuyordu. Insurgency: Sandstorm ise grafik ve animasyonlardan ses tasarımı ve silah modellerine kadar her şeyi tekrardan ele almış. Arma 3 kadar gerçekçi hissettiren çok oyunculu bir nişancı oyunu diyebiliriz kendisine. Sizler de bir şans verin emin olun çok beğeneceksiniz.

GİZLİLİK VE STRATEJİNİN YARIM KALAN EPİK HİKÂYESİ: METAL GEAR SOLİD V: THE PHANTOM PAİN

Geliştirici: Konami, Kojima Productions

Konami, Kojima Productions Çıkış tarihi: 1 Eylül 2015

1 Eylül 2015 Metascore: 93

Metal Gear oyun serisi, piyasaya sürüldüğünden beri gizlilik yönüne odaklanmıştır ama oyunun açık dünya yapısı size ayrı bir özgürlük sağlıyor. Oyunun yapay zekâsı da aşırı derecede iyi. Keskin nişancılar için çok sayıda özelleştirilebilir tüfekler ve cephanelik ile sayısız fırsat bulunuyor.

SAVAŞIN SOĞUK GERÇEKLERİ: OPERATİON FLASHPOİNT: DRAGON RİSİNG

Geliştirici: Codemasters, Electronic Arts

Codemasters, Electronic Arts Çıkış tarihi: 8 Eki 2009

8 Eki 2009 Metascore: 77

Savaşın acımasız gerçeklerini oyunculara sunan Operation Flashpoint: Dragon Rising; stratejik düşünme, takım çalışması ve hızlı karar verme becerilerinizi test eden gerçekçi savaş mekanikleriyle dolu. Keskin nişancı olarak düşman hatlarının derinliklerine sızma ve önemli hedefleri sessizce etkisiz hâle getirme görevlerinde büyük bir rol oynuyorsunuz.

TARİHİN TOZLU SAYFALARINDA BİR KESKİN NİŞANCI: SNİPER ELİTE 5

Geliştirici: Rebellion

Rebellion Çıkış tarihi: 26 Mayıs 2022

26 Mayıs 2022 Metascore: 77

En iyi keskin nişancı oyunları hakkında konuşurken Sniper Elite 5'ten bahsetmesek olmazdı. Sniper Elite 5, bu konuda en iyi oyunlardan birisi desek yeridir. Eski oyunlarına karşın haritasının boyutu artık çok daha genişledi ve düşmanlarınıza saldırı rotalarını planlarken her zamankinden daha fazla seçeneğiniz bulunuyor.

GİZLİLİK VE GERİLİMİN KUSURSUZ BİRLEŞİMİ: SNİPER GHOST WARRİOR CONTRACTS 2

Geliştirici: CI Games, Underdog Studio

CI Games, Underdog Studio Çıkış tarihi: 4 Haziran 2021

4 Haziran 2021 Metascore: 73

Yavaş ve tekrarlayan oynanışına sahip olsa da kesinlikle sizi sıkmayacak en iyi keskin nişancı oyunlarından bir diğeri de Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Oyun, rüzgar ve mermi düşüşleri de dahil olmak üzere merminizin nasıl indiğini etkileyecek gelişmiş fizik ve gerçekçi bir oynanışa sahip.

TAKIM ÇALIŞMASI VE STRATEJİNİN ÖNEMİ: SQUAD

Geliştirici: Offworld Industries, Offworld

Offworld Industries, Offworld Çıkış tarihi: 14 Aralık 2015

14 Aralık 2015 Metascore: -

Gerçek bir savaş alanında takım çalışmasının ve iletişimin önemi hiç bu kadar belirgin olmamıştı. Squad, arkadaşlarınızla birlikte sizi geniş çaplı savaşların ortasına atıyor ve burada her birinizin rolü hayati önem taşıyor.