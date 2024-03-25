Hi-Fi Rush, PlayStation 5'te! Hi-Fi Rush Türkiye fiyatı ne kadar?

Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo ve The Evil Within gibi öncü yapımlarının ardından yeni bir adım atıyor. Son duyurdukları Hi-Fi Rush isimli aksiyon oyunu, müziğin ritmine göre düşmanları alt etmeye dayanan benzersiz bir deneyim sunuyor. Peki, Türkiye fiyatı ne kadar?

Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo ve The Evil Within gibi başarılı yapımlarla adından söz ettirmişti. Ancak son duyurusu, müziğin ritmine göre düşmanları dövdüğümüz aksiyon oyunu Hi-Fi Rush, oyunseverlerin dikkatini çekti. Firma, oyunun Xbox'a özel olacağını ve GamePass'e geleceğini duyurarak tanıtım sürecini sadece 3 dakikaya indirdi ve bu taktik büyük ilgi gördü. Xbox ve bilgisayar platformlarının ardından, Hi-Fi Rush PlayStation 5'e de geldi.

Hi-Fi Rush fiyatı ne kadar?

Hi-Fi Rush, Tango Gameworks'un diğer yapımları kadar üst düzey olmasa da çizgisel bir oynanışa sahip ve yer yer platform ögeleriyle süslenmiş bir aksiyon oyunu. Oyuncular, elindeki gitarı çeşitli robotların kafasına vurarak ilerliyorlar, ancak vuruşları arka plandaki ritimlere göre ayarladıklarında daha etkili oluyorlar. Oyunun bölümleri de beatlere göre tasarlanmış durumda, bu da oyuna farklı bir hava katıyor. Hikaye açısından derinlik arayanlar için belki biraz eksik kalan Hi-Fi Rush, daha çok eğlenceli bir çizgi film havasına sahip.

Hi-Fi Rush, PlayStation mağazasında 507,83 TL'ye satılırken, küresel fiyatı ise 29,99 dolar olarak belirlendi. Bilgisayarda oynamak isteyenler ise 17,99 doları gözden çıkarmaları gerekiyor. Ancak oyunseverler için güzel bir haber, Hi-Fi Rush GamePass aboneliğiyle ücretsiz olarak oynanabiliyor.