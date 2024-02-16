HONOR ve Gameloft iş birliği yaptığını duyurdu! Asphalt 9: Legends geliyor

Çinli teknoloji şirketi HONOR, Gameloft ile yaptığı iş birliği ile Asphalt 9: Legends oyununu 120 FPS'de çalışacak şekilde katlanabilir akıllı telefonlara uyarladığını duyurdu.

HONOR, oyun deneyimini geliştirmek amacıyla Gameloft ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu ve bu iş birliği Asphalt 9: Legends'ın katlanabilir akıllı telefonlardaki büyük ekranlara uyarlanmış yeni sürümünü HONOR ile ilk kez küresel olarak sunacak.

YENİLENMİŞ ASPHALT 9: LEGENDS GELİYOR

Yenilenmiş Asphalt 9: Legends, oyunu 120 FPS'de oynamanın keyfini yaşayacak oyunculara Dragon Race ve Festive Sparks sezonları gibi yeni içeriklerle daha akıcı bir grafik deneyimi sunacak. Bu güncelleme, dünyanın dört bir yanındaki farklı şehirlerin sanal sokaklarında yarış yapmak isteyen rekabetçi oyunculara daha hızlı tepki süreleri sağlamayı hedefliyor.

HONOR ve Gameloft, mobil oyun işleme sürecini yeniden yapılandırdıklarını ve gölgelendirici değiştirme teknolojisini kullandıklarını duyurdu. Ayrıca HONOR, katlanabilir cihazların grafik işleme yeteneklerini yapay zeka ile entegre ederek fiziksel dokuları GPU tabanlı yapılandırma teknolojisiyle yeniden tasarladığını belirtiyor.

Optimize edilmiş Asphalt 9: Legends'in, Şubat 2024'te HONOR Magic V2 ve PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR için Google Play Store'da yayınlanması bekleniyor.