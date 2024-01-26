Horizon Forbidden West Complete Edition, ön siparişe açıldı

Horizon Forbidden West Complete Edition, PC oyuncuları için de ön siparişe açıldı. Epic Games üzerinden oyunu satın almak, Steam'e kıyasla çok daha avantajlı.

Horizon Forbidden West'in "Complete Edition" sürümü, hem PlayStation hem de PC için yayımlanacak ve yeni genişletme paketi ile birlikte geliyor. Bu sürüm, oyunu bırakanları tekrar çekebilecek bir içeriği kapsıyor. İşte Horizon Forbidden West Complete Edition'ın fiyatları ve içeriği:

Fiyatlar:

PlayStation Store: 1.749,00 TL

Steam: 59,99 USD (Yaklaşık 1.818 TL)

Epic Games: 1.499 TL

Çıkış Tarihi:

Horizon Forbidden West Complete Edition, 21 Mart 2024 tarihinde piyasaya sürülecek.

Complete Edition İçeriği:

Horizon Forbidden West

Burning Shores genişleme paketi

Carja Elit Behemoth Kıyafeti ve Yayı

Nora Elit Yıldırım Kıyafeti ve Sapanı

Sanat Kitabı, Çizgi Roman ve Müzikler

Oyun içi kaynak paketi

Poz ve yüz boyası (Fotoğraf Modu)

Alfa Pençeadım Çarpışma oyunu parçası

Bu Complete Edition, oyunun geniş bir içeriğini ve ek materyallerini içererek kullanıcılara daha kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.