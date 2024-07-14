İlk olimpiyat E-Spor oyunları Suudi Arabistan'da gerçekleşecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), e-spor dünyasında tarihi bir adım atarak ilk Olimpiyat E-Spor Oyunları'nın 2025 yılında Suudi Arabistan'da düzenleneceğini duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi yeni yaptığı açıklamada, ilk Olimpiyat E-spor Oyunları'nın 2025 yılında Suudi Arabistan'da düzenleneceğini duyurdu.

Suudi Arabistan dünyanın ilk tam teşekküllü e-spor bölgesini kurdu

Son yıllarda oyun sektörüne milyarlarca dolarlık yatırım yapan Suudi Arabistan, bu alandaki liderliğini pekiştirmeye devam ediyor. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yönetimde söz sahibi olmasıyla birlikte, ülkenin imajını değiştirmek ve ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla büyük adımlar atıldı. Futbola yapılan büyük yatırımlar, dünya yıldızları Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema ve Ngolo Kante gibi isimlerin Suudi Arabistan'a çekilmesiyle dikkat çekti.

Aynı strateji, e-spor ve oyun sektöründe de uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl PUBG Mobile'da büyük organizasyonlar düzenleyen Suudi Arabistan, dünyanın ilk tam teşekküllü oyun ve e-spor bölgesini kurarak bu alanda da iddialı bir konuma geldi. Bu kompleks, sadece bir eğlence ve spor merkezi olmanın ötesinde, küresel e-spor topluluğu için bir merkez olmayı hedefliyor.