İşte Amazon Prime Gaming'in Ocak oyunları

Amazon Prime Gaming'in Ocak 2024 oyunları belli oldu. Bu ay Prime Gaming'in kütüphanesine 4 farklı ücretsiz oyun eklenecek.

Amazon Prime Gaming'in Ocak 2024 oyunları belli oldu. Prime üyelerine her ay ücretsiz oyunlar ve "oyun içi" hediyeler sunan Prime Gaming, bu ay da dört farklı oyun ve ek içeriklerle üyelerine avantajlar sağlıyor.

Amazon Prime'ın sunacağı ücretsiz oyunlar

Aralık ayında Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında DEATHLOOP, Kombinera, Akka Arrh, SeaOrama: World of Shipping, A Tiny Sticker Tale ve Asteroids: Recharged gibi 7 farklı oyun bulunuyordu. Bu ayın listesine göz attığımızda, çoğunlukla düşük bütçeli yapımların olduğunu görüyoruz. Ancak toplam değerleri yaklaşık 750 TL olan Endling Extinction is Forever, Apico, Atari Mania ve 25 Yars: Recharged gibi dört farklı oyun Prime Gaming kütüphanesine ekleniyor.

Oyunların dağıtım tarihleri şu şekilde:

4 Ocak: Endling Extinction is Forever (Amazon Games App)

11 Ocak: Apico (Amazon Games App)

18 Ocak: Atari Mania (Epic Games Store)

25 Ocak: 25 Yars: Recharged (Epic Games Store)

Amazon Prime üyeleri, bu oyunlara ücretsiz olarak erişebilir ve aynı zamanda ilgili oyunlar için "oyun içi" hediyeleri de alabilirler. Bu avantajlar, Prime üyelerine her ay düzenli olarak sunulan birçok avantajdan sadece birkaçıdır.