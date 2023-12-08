İşte Monster Hunter Wilds çıkış tarihi ve fragmanı

İşte Monster Hunter Wilds çıkış tarihi ve fragmanı
Monster Hunter serisinin yeni oyunu Monster Hunter Wilds çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar...

The Game Awards 2023 etkinliği, Capcom'un popüler Monster Hunter serisinin yeni oyunu olan "Monster Hunter: Wilds" için heyecan verici bir duyuruya sahne oldu. Yeni oyunun ilk fragmanı ve çıkış tarihi paylaşıldı.

Monster Hunter: Wilds çıkış tarihi ve fragmanı paylaşıldı

Monster Hunter: Wilds, 2025 yılında PC, Xbox Series X-S ve Playstation 5 platformları için piyasaya sürülecek. Tanıtım fragmanı, serideki yeni yenilikleri ve geliştirmeleri gösteriyor. Bu yenilikler arasında kumlu bir çöl ortamı, yeni büyük canavarlar, uçan bir binek, değişken hava durumu (kum fırtınası ve yıldırım) bulunmaktadır.

Monster Hunter Wilds'ın yapımcısı Ryozo Tsujimoto, oyunun daha önce görülmemiş ayrıntılı yaratıklar ve ekosistemler içerdiğini vurguladı. Şu an için diğer detaylar henüz paylaşılmamış, ancak Capcom, 2024 yazında düzenlenecek bir etkinlikte daha fazla bilgi vereceğini belirtiyor. Bu yeni oyun, serinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

İşte tanıtım:

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!