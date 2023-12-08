İşte Monster Hunter Wilds çıkış tarihi ve fragmanı

Monster Hunter serisinin yeni oyunu Monster Hunter Wilds çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar...

The Game Awards 2023 etkinliği, Capcom'un popüler Monster Hunter serisinin yeni oyunu olan "Monster Hunter: Wilds" için heyecan verici bir duyuruya sahne oldu. Yeni oyunun ilk fragmanı ve çıkış tarihi paylaşıldı.

Monster Hunter: Wilds çıkış tarihi ve fragmanı paylaşıldı

Monster Hunter: Wilds, 2025 yılında PC, Xbox Series X-S ve Playstation 5 platformları için piyasaya sürülecek. Tanıtım fragmanı, serideki yeni yenilikleri ve geliştirmeleri gösteriyor. Bu yenilikler arasında kumlu bir çöl ortamı, yeni büyük canavarlar, uçan bir binek, değişken hava durumu (kum fırtınası ve yıldırım) bulunmaktadır.

Monster Hunter Wilds'ın yapımcısı Ryozo Tsujimoto, oyunun daha önce görülmemiş ayrıntılı yaratıklar ve ekosistemler içerdiğini vurguladı. Şu an için diğer detaylar henüz paylaşılmamış, ancak Capcom, 2024 yazında düzenlenecek bir etkinlikte daha fazla bilgi vereceğini belirtiyor. Bu yeni oyun, serinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

İşte tanıtım: