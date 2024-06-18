Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz!

Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz!
Knightfall: A Daring Journey, 18 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak oynanabilecek.

Battle Royale oyunları arasında hızla popülerlik kazanan Knightfall: A Daring Journey, Steam'de oyuncuların yüzünü güldürüyor. 18 Haziran'dan itibaren oyun, Steam kullanıcıları için tamamen ücretsiz hale geldi. Bu fırsatı kaçırmamak için oyunu kütüphanenize eklemeniz yeterli.

Knightfall: A Daring Journey hakkında

Landfall tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen Knightfall: A Daring Journey, iki kişilik takımlardan oluşan ve hayatta kalma mücadelesi veren bir Battle Royale oyunudur. Oyuncular, kaleye ilk ulaşan ve gülü koparan takım olmak için 28 rakip takıma karşı mücadele ederler. Bu heyecan dolu oyun, strateji ve takım çalışmasını ön plana çıkararak oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor.

Oyunu ücretsiz oynamak için yapmanız gerekenler

Knightfall: A Daring Journey'i ücretsiz oynamak oldukça basit.

İşte adım adım yapmanız gerekenler:

  1. Steam uygulamasını indirin: Henüz Steam uygulamanız yoksa indirerek yükleyin.
  2. Steam hesabınıza giriş yapın: Mevcut bir hesabınız yoksa, ücretsiz bir hesap oluşturun.
  3. Oyunun Steam sayfasına gidin: Steam'de arama çubuğuna "Knightfall: A Daring Journey" yazarak oyunun sayfasına ulaşın.
  4. Oyunu oyna seçeneğine tıklayın: Oyunun sayfasında yer alan "Oyunu Oyna" butonuna tıklayarak indirilmeye başlayın.
  5. İndirme işlemi tamamlandığında oynayın: İndirme işlemi tamamlandıktan sonra oyun, kütüphanenize eklenecek ve ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Sistem gereksinimleri

Knightfall: A Daring Journey'i sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için aşağıdaki sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekiyor:

  • İşletim Sistemi: Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit veya Windows 11
  • İşlemci: Intel Core i5 3.0 Ghz veya AMD Ryzen 5
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1650 veya AMD RX 470
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 5 GB boş alan

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