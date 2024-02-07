Konami, yeni dijital oyununu tanıttı! Steam'e geliyor

Konami, yeni dijital oyununu tanıttı! Steam'e geliyor
Konami, Tokyo'da düzenlenen "Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter Century" özel etkinliğinde yeni bir Yu-Gi-Oh dijital oyununun geliştirildiğini duyurdu. Oyun, içinde daha önce yalnızca Japonya'da piyasaya sürülmüş oyunlar da dahil olmak üzere Nintendo Switch ve Steam'e geliyor.

Konami, Tokyo'da düzenlenen Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter Century özel etkinliğinde yeni bir Yu-Gi-Oh dijital oyununun geliştirildiğini duyurdu. Bu etkinlikte ayrıca oyunculara VR ve yapay zeka teknolojisine sahip Yu-Gi-Oh! deneyimleri yaşatıldı.

YU-Gİ-OH KART OYUNLARININ DİJİTAL OYUNU GELİŞTİRİLİYOR

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection adlı yeni dijital oyun, Yu-Gi-Oh! koleksiyon kart oyununun 25. yıl dönümü anısına geliştirilmektedir. Nintendo Switch ve Steam'e gelecek olan bu koleksiyon, şimdiye kadar piyasaya sürülen en eski Yu-Gi-Oh! oyunlarını bir araya getiriyor ve daha önce Batı'da yayınlanmamış oyunlar da içeriyor.

2000'li yıllarda sadece Japonya'da Game Boy Color için yayınlanmış olan Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists oyunu da koleksiyonda yer alacak. Daha fazla detayın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Etkinlikte ayrıca, katılımcılar mobil ve PC oyunu Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS dünyasını VR teknolojisiyle birleştiren yeni bir deneyime katılma fırsatı buldular. "Yu-Gi-Oh! Duel Links Presents SOLID VISION EXPERIMENT" adı verilen bu deneyimde, kartlardaki çizimler bir VR deneyiminde hayata geçiriliyor ve oyuncular Yu-Gi-Oh DUEL LINKS evreninde geçen düellolara katılarak ikonik canavarlarla yüzleşebiliyor.

Ayrıca, Konami Yu-Gi-Oh! oyunlarını VR ve diğer teknolojilerle geliştirmeye devam edeceklerini duyurdu. "Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL x AI Project" adlı projeyle oyuna yapay zekanın kurulmasına izin veren bir sistem oluşturuluyor. Bu yapay zeka düello yaptıkça gelişiyor ve öğreniyor.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL'in 2. yılını kutlamak için oyuna yeni 2. yıldönümü hatıra eşyaları ve giriş bonusları da ekleniyor. Oyuncular, 7 Şubat'tan itibaren satın alabilecekleri özel eşyalarla oyun deneyimlerini daha da zenginleştirebilecekler.

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