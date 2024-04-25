KONAMI'nin eFOOTBALL 2024'ü 750 milyon indirmeye ulaştı

KONAMI'nin eFOOTBALL 2024 oyununun 750 milyon indirmeye ulaşması, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu başarı, oyuncular arasında heyecan yaratırken, KONAMI tarafından da özel kutlamalar ve yeni içeriklerin duyurulmasıyla taçlandırıldı.

KONAMI'nin çok sevilen futbol oyunu eFOOTBALL 2024, eylül ayında yeni sürümüyle piyasaya sürülmüştü ve tüm platformlarda ücretsiz olarak erişilebilir hale gelmişti. Bugün ise oyunla ilgili büyük bir başarı duyurusu yapıldı. KONAMI Digital Entertainment BV, eFOOTBALL 2024'ün dünya çapında tüm platformlarda tam 750 milyon indirmeye ulaştığını açıkladı.

Kutlamalar ve yeni içerikler yolda

Bu muazzam başarıyı kutlamak ve oyunculara teşekkür etmek amacıyla KONAMI, bir dizi etkinlik ve kampanya düzenlemeyi planlıyor. Oyunun elçisi olan efsanevi futbolcu Lionel Messi'nin Epik kartları yeniden piyasaya sürülecek ve oyuncuların katılabileceği özel etkinlikler düzenlenecek.

Kampanya kapsamında Messi'nin en unutulmaz performanslarından bazılarını yansıtan üçlü Epik kartları, oyuncuların koleksiyonlarına eklenecek. Bunlar arasında, Messi'nin Barcelona formasıyla kazandığı 2009 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, unutulmaz Bayern Münih maçı ve Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yendiği Dünya Kupası yarı final maçı bulunuyor.

Ayrıca, 25 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan etkinliklere katılan oyuncular, çeşitli ödüller kazanacaklar. Bu ödüller arasında eFOOTBALL coins, pozisyon antrenmanları ve beceri programları yer alıyor. Ayrıca, oyuncular bu süre zarfında ücretsiz olarak FC Barcelona Highlight Lewandowski kartına da sahip olabilecekler.

KONAMI'nin bu başarısı, eFOOTBALL 2024'ün oyun dünyasındaki etkisini ve popülerliğini bir kez daha kanıtlıyor. Oyuncular, bu kutlamalardan ve yeni içeriklerden büyük bir heyecan duyarken, KONAMI da oyuncularına sunduğu destek için minnettarlığını ifade ediyor.