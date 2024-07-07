Korku sinemasının efsanesi Jaws, bu yaz lego seti olarak geliyor

Korku sinemasının efsanesi Jaws, bu yaz lego seti olarak geliyor
Lego, Jaws filmi ile iş birliğine giderek yeni setini duyurdu.

Steven Spielberg'in 1975 yapımı kült korku/gerilim filmi Jaws, sinema tarihine damgasını vurmuş ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Şimdi, Danimarkalı oyuncak devi Lego, bu efsanevi filmi yeniden canlandırarak, 1497 parçadan oluşan özel bir Jaws seti sunuyor.

Setin içeriği: The Orca, köpek balığı ve ana karakterler

The Jaws seti, filmdeki ikonik sahneleri yeniden yaratmanıza olanak tanıyor. Setin içeriğinde, filmde gördüğümüz The Orca adlı tekne, dev köpek balığı ve ana karakterler Martin Brody, Matt Hooper ve Sam Quint'in mini figürleri bulunuyor

Satış tarihi ve fiyat bilgisi

Lego Jaws seti, 6 Ağustos'ta genel satışa sunulacak. Ancak, Lego Insiders sadakat programına üye olanlar bu seti 3 Ağustos'ta satın alabilecekler. Setin fiyatı 150 dolar (4893 TL) olarak belirlendi. Set, iki farklı şekilde birleştirilebiliyor: İster köpek balığını The Orca teknesine saldırırken gösterebilir, ister köpek balığını ve tekneyi ayrı ayrı sergileyebilirsiniz.

Lego Jaws setinin Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil.

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