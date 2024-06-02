Lego'dan yetişkinlere 'Minecraft' sürprizi: The Crafting Table seti

Minecraft'ın 15. yılı için Lego, yetişkinlere özel tasarladığı ilk Minecraft setini duyurdu.

Minecraft ve Lego, yıllardır süregelen iş birliklerini yeni bir boyuta taşıyor. Minecraft'ın 15. yılı kutlamaları kapsamında, Lego hayranları ve Minecraft tutkunları için özel olarak tasarlanan The Crafting Table seti, yetişkinlere yönelik bir diorama olarak dikkat çekiyor. Bu set, hem Minecraft dünyasının ikonik unsurlarını hem de Lego'nun benzersiz yapı taşlarını bir araya getiriyor.

Yeni setin detayları ve çıkış tarihi

1 Ağustos'ta piyasaya sürülecek olan The Crafting Table seti, tam 1.195 parçadan oluşuyor ve 89,99 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Set, Minecraft oyununda sıkça kullanılan ve bir şeyler üretmekte önemli bir rol oynayan çalışma masasının (crafting table) bir kesitini içeriyor. Ayrıca, set içerisinde bir mini biyom yer alıyor ve bu biyom, orijinal Lego Minecraft Micro World setine de gönderme yapıyor.

Çeşitli biyomlar ve figürler

Lego Minecraft The Crafting Table seti, oyun dünyasında gördüğümüz birçok karakterin minifigürlerini de içeriyor. Bu figürler arasında Minecraft’ın ana karakterlerinden Steve ve Alex, yanı sıra bir iskelet, bir cadı ve Creeper bulunuyor. Setin en dikkat çekici özelliklerinden biri, parçalar kullanılarak farklı biyomlar oluşturma imkanı sunması. Bir köy, bir vadi, Taiga'da bir mağara, buzla kaplı Ice Spikes bölgesi gibi toplamda 12 farklı biyom inşa edilebiliyor. Bu, oyunculara kendi Minecraft dünyalarını Lego parçalarıyla yaratma fırsatı tanıyor.

The Crafting Table seti, kullanıcılara çok çeşitli kurulum ve özelleştirme seçenekleri sunuyor. Set içerisindeki parçalar ve yapım kılavuzları, oyuncuların kendi yaratıcılıklarını kullanarak çeşitli yapılar ve ortamlar oluşturmasını sağlıyor. Ayrıca, set Lego'nun dijital rehberi olan Lego Builder uygulamasına da entegre edilmiş durumda. Bu uygulama sayesinde, kullanıcılar seti daha kolay ve eğlenceli bir şekilde bir araya getirebiliyor.

Ön sipariş ve erişim

The Crafting Table seti, Lego'nun resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Minecraft ve Lego hayranları, setin çıkış tarihinden önce sipariş vererek bu eşsiz yapım deneyimine erken erişim sağlayabilirler.