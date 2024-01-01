LEGO'larla GTA 6 fragmanı yeniden yayınlandı!

GTA 6 fragmanı rekor üstüne rekor kırarken, bu kez de LEGO'larla yeni bir fragman yayınlandı.

GTA 6 oyununun dikkat çeken ilk fragmanı, LEGO setlerinden figürler kullanılarak ustaca yeniden oluşturuldu. Yaratıcı video, World of Shrimpy adlı YouTube kanalında paylaşıldı ve stop-motion tekniği kullanılarak 3.086 fotoğrafın birleştirilmesiyle ortaya çıktı.

LEGO parçalarından GTA fragmanı geldi

LEGO parçalarının yaratıcı bir şekilde kullanıldığı videoda çevresel efektler dikkat çekiyor. Su sıçramaları gibi detaylar, LEGO setleri kullanılarak gerçekçi bir şekilde canlandırılmış. Fragmandaki müzik de orijinaline sadık kalınarak korunmuş.

GTA 6'nın resmi fragmanı, 5 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Oyunun planlanan çıkış tarihi 2025 yılı olarak belirlendi ve PS5 ile Xbox Series konsolları için piyasaya sürülecek. Ancak kesin çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Oyunseverler, LEGO uyarlamasını ve orijinal fragmanı karşılaştırmak için ilgili videonun keyfini çıkarabilirler.