Logitech G, yeni kablosuz oyun klavyesi G515 LIGHTSPEED TKL'i tanıttı

Logitech, yeni kablosuz oyun klavyesi G515 LIGHTSPEED TKL'i tanıttı. İşte yeni klavyenin özellikleri...

Logitech G, oyun dünyasında modern tasarımı ve üstün teknolojik özellikleriyle dikkat çeken yeni kablosuz oyun klavyesi G515 LIGHTSPEED TKL'i duyurdu. İnce yapısı, düşük profilli anahtarları ve kişiselleştirilebilir fonksiyonlarıyla öne çıkan bu klavye, oyun severlere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Logitech G, G515 LIGHTSPEED TKL'nin özellikleri neler?

Ergonomik ve şık tasarım

Logitech G515, yalnızca 22 mm yüksekliğe sahip ince ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu düşük profil, kullanıcıların bilek desteğine ihtiyaç duymadan konforlu bir kullanım sağlamasını amaçlıyor. Klavyede kullanılan düşük profilli anahtarlar, 1.3 mm mesafede harekete geçerken, toplamda 3.2 mm hareket mesafesi sunarak hızlı ve hassas bir yazma deneyimi sağlıyor.

Gelişmiş yazma deneyimi

G515'in ses yalıtım köpüğü katmanı, tuşlara basıldığında oluşan sesi minimuma indiriyor. Önceden yağlanmış anahtarlar, daha az sürtünme ile pürüzsüz bir yazma deneyimi sunarken, entegre sabitleyiciler tuşların daha stabil ve düzgün çalışmasını sağlıyor. Ayrıca, premium PBT tuş başlıkları dayanıklılık ve uzun ömür garantisi veriyor, böylece klavye uzun süreli kullanımlarda bile ilk günkü performansını koruyor.

Kişiselleştirilebilir tuşlar ve aydınlatma

G515, Logitech G'nin yeni KEYCONTROL teknolojisi ile donatılmış durumda. Bu teknoloji, oyunculara her bir tuşu ihtiyaçlarına göre makrolar, sesli ipuçları, aydınlatma efektleri ve daha fazlası ile özelleştirme imkanı tanıyor. KEYCONTROL ayrıca, G SHIFT gibi katmanlar ve değiştiriciler içeriyor, bu da tek bir tuşa basarak tüm tuş düzenlerini değiştirme olanağı sağlıyor.

Çok yönlü bağlantı seçenekleri

Kullanışlı 2:1 LIGHTSPEED Kablosuz Eşleştirme özelliği sayesinde, oyuncular G515 LIGHTSPEED dongle'ı aracılığıyla G502 X PLUS gibi oyun mouse'larını bağlayarak bir USB portunu serbest bırakabilirler.

Üç modlu bağlantı seçeneği (LIGHTSPEED kablosuz, Bluetooth ve USB-C kablolu veri modu), kullanıcıların ihtiyaçlarına göre en uygun bağlantı şeklini seçmelerini sağlıyor. Ayrıca, klavye 36 saate kadar kesintisiz oyun oynama olanağı sunarak uzun oyun maratonları için ideal bir çözüm sunuyor.

Fiyat ve renk seçenekleri

Logitech G515 LIGHTSPEED TKL Kablosuz Oyun Klavyesi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile geliyor. US layout ve Tactile switch seçeneğiyle Türkiye'de de satışa sunulması beklenen klavye, oyun severlere hem şık hem de fonksiyonel bir seçenek sunacak.