Lords of the Fallen 2 duyuruldu! O tarihte oyuncularla buluşacak

CI Games, 2026 yılında piyasaya sürülecek olan "Lords of the Fallen 2" oyununu duyurdu. İlk oyunun mekanik ve performans açısından pek beğenilmemesi nedeniyle, devam oyunu büyük bir merakla bekleniyor.

Geçen yıl masaüstü ve konsollar için yeniden piyasaya sürülen "Lords of the Fallen" oyununun devamı olan "Lords of the Fallen 2", Polonyalı yapımcı CI Games tarafından duyuruldu.

İlk oyun, hikâye ve görsel atmosferiyle beğeni toplamış olsa da dövüş mekanikleri ve performans sorunları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu eksikliklere rağmen, oyun Ocak ayında 1.2 milyon adet satış rakamına ulaştı.

Lords of the Fallen 2 ne zaman çıkacak?

"Lords of the Fallen 2" oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayınlanacak. PC kullanıcıları ise oyuna sadece Epic Games mağazası üzerinden erişebilecekler. Yapımcı firma, oyunun Steam'e hiç bir zaman gelmeyeceğini belirtti. Bu durum, Steam kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratabilir.

CI Games'in yaptığı açıklamaya göre "Lords of the Fallen 2" 2026 yılında oyuncularla buluşacak. İlk oyunun yaşadığı performans sıkıntıları göz önüne alındığında, yapımcıların bu sefer çok daha titiz bir çalışma yürüttüğü ve oyuncuların beklentilerini karşılamayı hedeflediği belirtiliyor. Özellikle dövüş mekaniklerinde ve performans optimizasyonunda önemli iyileştirmeler yapılması bekleniyor.