Marvel hayranları sevinçten havalara uçacak! Ücretsiz olacak

Marvel hayranları sevinçten havalara uçacak! Ücretsiz olacak
Marvel hayranları için sevindirici bir gelişme var. Ünlü çizgi roman evreninden esinlenen yeni bir oyun olan "Marvel Rivals" ücretsiz olarak piyasaya sürülecek. Bu oyun, Mayıs ayında oyuncularla buluşacak ve birçok ikonik kahramanın kontrolünü elinize almanıza olanak tanıyacak. Detaylar haberimizde...

Marvel hayranları için sevindirici bir haber geldi. Marvel Rivals adlı oyunun ücretsiz olarak piyasaya sürüleceği duyuruldu. Oyunun, mayıs ayında oyuncuların beğenisine sunulması planlanıyor.

18 farklı iyi ve kötü süper kahramanı içerecek

Oyunun geçeceği benzersiz bir harita ve Marvel hayranlarının kendi süper kahraman ekiplerini oluşturmasına olanak tanıyacak bir sistemle geleceği açıklandı. Ancak, oyundan beklentilerin karşılanması için performansının ne kadar stabil olacağı şimdiden merak konusu haline geldi. İlk etapta sadece PC platformu için çıkacak olan yapımın, geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmesi bekleniyor.

Marvel Rivals oyununda hangi karakterlerle oynayabileceğimize dair de bilgiler paylaşıldı. Oyun, Black Panther, Spider-Man, Iron Man, The Punisher, Doctor Strange, Groot, Hulk, Loki, Luna Snow, Rocket Raccoon, Magik, Star-Lord, Magneto, Peni Parker, Mantis, Namor, Scarlet Witch ve Storm gibi başlıca karakterleri içerecek. Ayrıca, oyunun zaman içinde daha da genişleyerek yeni karakterlerle zenginleşeceği belirtildi.

Toplamda 18 farklı iyi ve kötü süper kahramanı içerecek olan yapımın, uzun dönemli ve kapsamlı güncellemelerle destekleneceği de şimdiden duyuruldu.

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