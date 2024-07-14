Marvel Rivals'ın beta testi için tarih açıklandı

Marvel evreninin en sevilen karakterlerini bir araya getiren ve büyük bir heyecanla beklenen Marvel Rivals, oyuncularla buluşmak için gün sayıyor. Overwatch ve Valorant gibi kahraman bazlı nişancı oyunlarına yeni bir soluk getirecek olan Marvel Rivals’ın kapalı beta testi için tarih nihayet açıklandı.