Marvel Rivals'ın beta testi için tarih açıklandı

Marvel Rivals'ın beta testi için tarih açıklandı
Marvel evreninin en sevilen karakterlerini bir araya getiren ve büyük bir heyecanla beklenen Marvel Rivals, oyuncularla buluşmak için gün sayıyor. Overwatch ve Valorant gibi kahraman bazlı nişancı oyunlarına yeni bir soluk getirecek olan Marvel Rivals’ın kapalı beta testi için tarih nihayet açıklandı.

Marvel Rivals, yakında beta testi ile oyuncularla buluşacak.

Marvel Rivals'ın kapalı beta testi ne zaman başlıyor?

Marvel Games ve NetEase Games, Marvel Rivals'ın kapalı beta testi için 23 Temmuz tarihini belirledi. Bu önemli duyuru, San Diego Comic-Con etkinliği sırasında yapıldı. Marvel Rivals'ın kapalı beta testine katılmak isteyen oyuncular, 23 Temmuz'dan itibaren oyunu deneyimleyebilecekler. Comic-Con'a katılan şanslı oyuncular ise oyunu etkinlik sırasında ilk elden deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

Comic-Con'a katılamayan ancak beta testine dahil olmak isteyen oyuncular ise Steam, PlayStation 5 ve Xbox Series platformları üzerinden beta testine katılma şansını yakalayacaklar. Seçilen oyuncular, bu platformlarda Marvel Rivals'ı deneme imkanı bulacaklar. Oyunun kapalı beta testi, 23 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos'a kadar sürecek.

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