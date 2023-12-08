Marvel's Blade geliyor! Şimdiden çok heyecanlandırdı

Marvel's Blade geliyor! Şimdiden çok heyecanlandırdı
Game Award 2023 etkinliğinde Marvel's Blade duyuruldu. Vampir filmleri arasında en iyilerinden Blade'in oyunu olacak!

Marvel, The Game Awards 2023 etkinliğinde Arkane Lyon'un geliştirdiği yeni oyunu "Marvel’s Blade"i duyurdu. Fragman, oyunun kısa bir sinematik önizlemesini içeriyor.

Marvel's Blade geliyor

Marvel’s Blade, vampir temalı bir oyun olacak ve sürükleyici üçüncü şahıs aksiyon macerası olarak tasarlanmış. Ancak fragman, oyunun oynanışına veya çıkış tarihine dair detaylar içermiyor. Arkane Lyon stüdyo direktörü Dinga Bakaba, oyunun Paris'te geçeceğini ve tek oyunculu bir modun bulunacağını belirtti.

Marvel'dan Bill Rosemann, Arkane Lyon'u yenilikçi oynanış ve zengin hikayeleriyle tanıdıklarını söyledi ve Blade'in 50. yıl dönümünde Marvel takımıyla çalışmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Oyunun direktörü Dinga Bakaba ise Marvel ile işbirliği yapmaktan heyecan duyduklarını ve sevilen bir süper kahramanın en çılgın versiyonunu sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Marvel’s Blade'in şu an geliştirme aşamasında olduğu ve PC ile Xbox Series X/S platformlarına çıkması bekleniyor. Ancak detaylı bilgiler ve çıkış tarihi henüz paylaşılmamış.

İşte Marvel's Blade fragmanı:

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