Playstation'un en hızlı satan birinci taraf oyunlarından Marvel's Spider-Man 2 bilgisayara geliyor. Insomniac Games sızıntısının ardından oyunun port tarihi ortaya çıktı.

Spider-Man oyunlarının geliştiricisi olan Insomniac Games'in Rhysida hacker grubu tarafından hedef alındığını aktarmıştık. Bu siber saldırıda, stüdyonun tam 1,67 terabaytlık verisi çalınmıştı. Şimdi ise bu veri sızıntısı sonrasında Spider-Man 2'nin PC sürümüne ait ekran görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Mart 2024'e kadar tamamlanması planlanan Spider-Man 2'nin PC sürümü, hack olayının ardından ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı. Rhysida hacker grubu, Insomniac'tan 2 milyon dolar fidye talep etmiş, ancak bu talep karşılanmayınca çalınan verileri internete sızmıştı. Bu sızan bilgiler arasında Wolverine oyunundan görüntüler, çalışan verileri ve Insomniac'ın gelecek projeleri de bulunuyordu.

Edinilen bilgilere göre, Marvel's Spider-Man 2'nin PC sürümü, birinci oyunun maliyetinin iki katı olan tam 4,6 milyon dolarlık bütçe ile Mart 2024'e kadar hazırlanacak. Ancak Sony'nin geçmiş uygulamaları göz önüne alındığında, bu sürümün muhtemelen 2025'te PC kullanıcılarıyla buluşması bekleniyor.

Insomniac Games, siber saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. Wolverine oyunu da dahil olmak üzere sızdırılan bilgilerle ilgili önemli konulara değinen stüdyo, oyuncuların gösterdiği destek için teşekkür etti ve oyunlara olan bağlılığını vurguladı.