Marvel's Spider-Man 2'de inanılmaz hata!

Marvel's Spider-Man 2'nin geliştiricisi Insomniac Games, yayımladığı son güncellemede büyük bir hata yaptı. Geliştirici şirket, tüm oyuncuların geliştirici menüsüne girmesine izin verdi.

Video oyun endüstrisinin önde gelen isimlerinden Insomniac Games, son dönemde dikkat çeken bir olaya imza attı.

OYUNSEVERLER VE ENDÜSTRİ UZMANLARI ARASINDA ŞAŞKINLIK YARATTI

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man 2 oyunu için yayımladığı bir yazılım güncellemesi, beklenmedik bir hata ile sonuçlandı. Güncelleme, oyuncuların geliştirici menüsüne erişim izni kazanmasına neden oldu, bu da potansiyel olarak ciddi sorunlara yol açabilecek bir durumdu. Hatanın fark edilmesinin ardından Insomniac Games, hızla bir düzeltme güncellemesi yayımlayacağını açıkladı.

Bir oyunun geliştirici menüsüne erişim izni verilmesi, genellikle nadir rastlanan bir durumdur. Çünkü bu durum, oyuncuların oyun içindeki birçok unsuru değiştirme ve hileler oluşturma potansiyeline sahip olmaları anlamına gelir. Ayrıca, bu tür erişimlerin kötü niyetli kişiler tarafından oyunun bütünlüğünü bozmak veya hile yapmak amacıyla kullanılması da endişe vericidir. Insomniac Games'in bu tür bir hata yapması, oyunseverler ve endüstri uzmanları arasında şaşkınlık yarattı.

Insomniac Games'in hatası, video oyunları üzerine çalışan yazılımcıları ve toplulukları da etkiledi. Özellikle, video oyunlarını kırmaya ve hileler oluşturmaya odaklanan bir Rus topluluğu olan "PC_Focus", Marvel's Spider-Man 2 için hileler ürettiğini açıkladı.