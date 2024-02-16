Microsoft, yeni Xbox modeli ne zaman paylaşacak?

Teknoloji devi Microsoft'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir podcast, oyun dünyasında heyecan yarattı. Xbox başkanı Sarah Bond, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer ve oyun stüdyolarının önde gelen isimlerinden Matt Booty'nin katıldığı bu yayında gelecek planlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, yeni Xbox modeli ne zaman paylaşılacak?

Microsoft, geçtiğimiz günlerde podcast yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Podcast yayınına Xbox başkanı Sarah Bond, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer ve oyun stüdyolarının lider isimlerinden Matt Booty katıldı. Gelecek planlarına ilişkin konuşan yöneticiler, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

YENİ XBOX MODELİ NE ZAMAN PAYLAŞACAK?

Sarah Bond, bir sonraki Xbox ürünü için büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, yeni Xbox'un donanım açısından büyük bir teknolojik atılıma ev sahipliği yapacağını söyledi. Ancak Bond, bu konuda detay vermekten kaçındı.

Ayrıca Bond, yeni nesil Xbox ile ilgili beklentileri doğrultusunda yıl sonunda bir etkinlik düzenleyerek bazı açıklamalar yapacaklarını ifade etti. Ancak bu açıklamaların ne şekilde olacağı henüz netlik kazanmış değil.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma sürecinde sızdırılan belgelerde, yenilenmiş bir Xbox Series X sürümü ve dokunsal geri bildirim desteği olan bir kumanda gibi yeniliklerden bahsediliyordu. Ayrıca Microsoft'un, Xbox Series X/S sonrası konsolunu 2028'e kadar piyasaya süreceği bilgisi de sızdırılan belgeler arasındaydı. 2024 sonunda yapılacak açıklamaların, Xbox ekosistemini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.