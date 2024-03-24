Microsoft’un el konsolu üzerinde çalıştığı iddia edildi

Microsoft, el konsolu üzerinde çalışmalar yapıyor.

Oyun dünyasının son dönemdeki dikkat çekici gelişmelerinden biri PlayStation Portal'ın çıkışı oldu. Özellikle evinde vakit geçiremeyen ve sürekli seyahat halinde olan oyuncuları heyecanlandıran bu yeni cihaz, bir el konsolu olarak değerlendirilse de aslında PlayStation 5'e bağlanarak kullanılıyor olmasıyla dikkat çekiyor.

Microsoft kendi el konsolu için farklı prototipler geliştiriyor

PlayStation Portal'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte, birçok oyuncu arasında konsol tanımının ne olduğu tartışması da başladı. Bazıları bu cihazı bir el konsolu olarak nitelerken, diğerleri ise onun daha çok bir ekran ve bağlantı cihazı olduğunu düşünüyor. Bu karışıklığın temel nedeni, PlayStation Portal'ın tek başına bir oyun konsolu olarak işlev görmemesi ve mevcut bir PlayStation 5'e bağlanarak kullanılmasıdır.

Ancak PlayStation Portal'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte, birkaç oyuncu cihaz pazarında da dikkat çekti. Özellikle Asus ROG Ally, MSI Claw, Steam Deck ve Lenovo Legion Go gibi rakip cihazlar, oyuncuların beklentilerini karşılayacak donanım ve özelliklere sahip olmalarıyla ön plana çıktılar. Bu cihazlar, PlayStation Portal'ın yanı sıra hareketli ve rekabetçi bir pazarın parçası olmaya aday görünüyorlar.

Microsoft cephesinde ise Xbox için benzer bir cihazın prototipi üzerinde çalışıldığına dair iddialar dolaşıyor. Söz konusu iddialara göre, Microsoft'un kendi el konsolu için farklı prototipler geliştirdiği ve Windows işletim sistemine sahip bir Xbox el konsoluyla kullanıcılarına yenilikler sunabileceği belirtiliyor. Microsoft'un, bu tür bir cihazı piyasaya sürüp sürmeyeceği ise henüz kesinlik kazanmış değil. Ancak, şirketin el konsolu alanında da varlık göstermek istediği ve farklı prototipler üzerinde çalıştığı biliniyor. Ürünün piyasaya sürülüp sürülmeyeceği, prototipin sunduğu potansiyel ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda belirlenecek.