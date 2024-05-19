Microsoft'un yeni stratejisi: Xbox oyunları diğer platformlara geliyor

Nadella’nın liderliğinde Xbox, oyunlarını daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaştırmayı hedefliyor. Bu kararın, Xbox’ın pazar payına nasıl yansıyacağı ve oyuncu topluluğunun tepkilerinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

Oyun dünyasında köklü değişimler yaşanıyor. Eskiden oyun konsolu üreticileri, stratejilerini kendilerine özgü oyunlar (exclusive) üzerine kuruyordu. Bu strateji, belirli bir süre başarı sağladı ancak oyuncular, farklı oyunlar deneyimlemek için birden fazla cihaz almak zorunda kalmaktan hoşlanmadı. Bu durum, firmaları yeni arayışlara yöneltti. Microsoft, bu değişim sürecinde öne çıkan firmalardan biri oldu.

Microsoft CEO'su Nadella'dan platformlar arası oyun talimatı

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Xbox ekibine pek çok oyunu PlayStation 5 (PS5) ve Nintendo Switch gibi farklı platformlara da sunma talimatı verdi. Bu hamle, sadece küçük stüdyoların orta seviye oyunlarıyla sınırlı kalmayacak; Halo ve Starfield gibi büyük yapımların da farklı platformlarda yer alması planlanıyor.

Xbox ekibi ve kullanıcıları rahatsız

Nadella'nın bu baskısı, hem Xbox yöneticileri hem de Xbox kullanıcıları arasında rahatsızlık yarattı. Daha önce de Xbox’a özel oyunların başka platformlara çıkacağına dair açıklamalar, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Microsoft’un Sea of Thieves, Grounded, Pentiment ve Hi-Fi Rush gibi oyunları PlayStation ve Switch’e de taşıyacağını açıklaması, bu tepkileri daha da artırdı. Ancak büyük markaların, özellikle Halo ve Gears of War gibi serilerin, diğer platformlara geçiş yapmayacağı belirtilmişti.

Şimdi ise tüm oyunların farklı platformlarda da oynanabilmesi gündemde. Xbox denilince akla ilk gelen isimler olan Halo ve Gears of War'un yanı sıra, Forza Horizon 5'in de farklı platformlara taşınabileceği konuşuluyor. Bu genişleme stratejisinin, Xbox satışlarına olumsuz etkisi olabileceği ve topluluktan sert tepkiler alabileceği öngörülüyor. Zira Xbox oyunlarının PS5 ve Switch gibi platformlarda da mevcut olması, oyuncuların sadece bu oyunları oynamak için Xbox alma gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

Xbox'ın geleceği ve topluluk tepkileri

Bu hamlenin Xbox’ın satışlarına olan etkisi tartışma konusu. Xbox kullanıcıları, özel oyunların diğer platformlarda da bulunması durumunda, Xbox almanın cazibesinin azalacağını düşünüyor. Aynı oyunu oynayabilecekleri ve daha geniş bir oyun yelpazesine erişebilecekleri bir platform varken, oyuncuların Xbox’ı tercih etmeleri zor görünüyor.