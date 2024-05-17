Minecraft hayranlarına Google'dan büyük sürpriz!

Google, Minecraft'ın piyasaya sürülmesinin 15. yıl dönümü şerefine bir sürpriz hazırladı. Google Arama'da "Minecraft" kelimesini arattığınızda, karşınıza oyunun küçük bir deneme sürümü çıkıyor.

Video oyun dünyasının efsanevi yapımlarından biri olan Minecraft, 17 Mayıs 2009 tarihinde "Cave Game" olarak başladığı serüvenine Google Arama'da özel bir kutlama ile dikkat çekti. Bu tarih, Minecraft'in doğuşu olarak kabul edilir ve oyun, yıllar içinde dünyanın en çok satan ve sevilen oyunlarından biri haline geldi.

Google'dan özel kutlama

ABD merkezli teknoloji devi Google, Minecraft'in bu önemli dönüm noktasını kutlamak için özel bir sürpriz hazırladı. Google Arama'da "Minecraft" kelimesini arattığınızda, karşınıza oyunun küçük bir deneme sürümü çıkıyor. Bu özel kutlama, oyunseverlere nostaljik bir yolculuk ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Nasıl oynanıyor?

Minecraft araması yaptığınızda, ekranın alt kısmında bir Minecraft simgesi belirir. Bu simgeye tıkladığınızda, sağ tarafta Minecraft karakterinin kolu yer alır. Tıkladığınızda ise arama sonuçları, Minecraft yapılarına dönüşür. Bu yapıları inceleyebilir, bulutları, ağaçları kırabilir ve oyunun basit ama keyifli dünyasını keşfedebilirsiniz.

Oyun keyfi google arama'da

Google'ın Minecraft ile ilgili bu özel sürprizi, oyunseverler için hoş bir mola ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Eğer şu sıralar canınız sıkılıyorsa, Google Arama'da "Minecraft" araması yaparak siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. Minecraft'in 12. yılında Google'dan gelen bu özel kutlama, oyunseverleri heyecanlandırırken, Minecraft'un popülerliğinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gösteriyor.