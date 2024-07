Neon White, Flock ve bir sürü başka oyun bu ay Game Pass'e geliyor

Xbox Game Pass aboneleri, Temmuz ayında da heyecan verici ve eğlenceli oyun deneyimlerinin tadını çıkaracak. Peki, Game Pass'e temmuz ayında hangi oyunlar eklenecek? İşte, detaylar...

Microsoft, Xbox Game Pass Temmuz 2024 kataloğuna eklenecek yeni oyunları açıkladı. Haziran ayında eklenen EA Sports FC 24, Octopath Traveler 1-2, Depersonalization, Isonzo, The Callisto Protocol ve Still Wakes the Deep gibi popüler yapımların ardından, Temmuz ayında da birbirinden heyecan verici oyunlar oyunseverleri bekliyor.

Temmuz ayının ilk yarısında eklenecek oyunlar

Microsoft, Temmuz ayının ilk yarısında Game Pass abonelerine sunulacak oyunları duyurdu. Bu yeni oyunların listesi, farklı türlerdeki oyunları kapsayarak geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

İşte Temmuz 2024'te Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar:

Journey to the Savage Planet (Bulut, Konsol ve PC) - 3 Temmuz: İlk olarak Stadia’ya özel olarak piyasaya sürülen ve daha sonra diğer platformlara da gelen bu oyun, Assassin’s Creed 3’ün kreatif yönetmeni Alex Hutchinson tarafından kurulan Typhoon Studios’un ilk yapımı. Mizahi anlatımı ve eğlenceli bilim kurgu macerasıyla dikkat çekiyor.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Bulut, Konsol ve PC) - 3 Temmuz: Nickelodeon karakterlerinin yer aldığı bu eğlenceli dövüş oyunu, hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir deneyim sunuyor.

Cricket 24 (Bulut, Konsol ve PC) - 9 Temmuz: Kriket severler için mükemmel bir seçim olan bu oyun, detaylı grafikleri ve gerçekçi oyun mekaniği ile dikkat çekiyor.

The Case of the Golden Idol (Bulut, Konsol ve PC) - 9 Temmuz: Point-and-click macera türünde bir oyun olan The Case of the Golden Idol, oyuncuları gizemli ve sürükleyici bir hikayenin içine çekiyor.

Neon White (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Temmuz: Cennetteki iblisleri hızlı ve etkili bir şekilde öldürmeniz gereken bu birinci şahıs aksiyon oyunu, yüksek tempolu oynanışıyla öne çıkıyor.

Tchia (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 11 Temmuz: Tropikal bir adada geçen bu açık dünya macera oyunu, oyunculara keşif ve macera dolu anlar yaşatıyor.

Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC) - 16 Temmuz: Büyülü bir dünyada geçen bu oyun, oyunculara sihirli tarifler hazırlayarak büyülü yaratıklarla etkileşimde bulunma fırsatı sunuyor.

Flock (Bulut, Konsol ve PC) - 16 Temmuz: Çiftlik yaşamını ve hayvan bakımını sevenler için tasarlanan bu oyun, oyunculara eğlenceli ve rahatlatıcı bir deneyim sunuyor.