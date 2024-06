Nintendo Direct'te büyük sürpriz! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom duyuruldu

Nintendo Direct etkinliği, oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırarak The Legend of Zelda serisinin yeni oyunu Echoes of Wisdom'u tanıttı. Prenses Zelda'yı ilk kez kontrol edebilme fırsatı sunacak.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte oyun dünyası, birçok etkinlik ve lansmanla hareketlenmeye başladı. Bu kapsamda, Nintendo da merakla beklenen Direct sunumunu dün akşam gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu etkinlik, Nintendo Switch'e gelecek yeni oyunları tanıtarak oyun severleri heyecanlandırdı.

Prenses Zelda ilk kez kontrol edilebilir karakter

Etkinliğin en dikkat çeken duyurusu, ikonik The Legend of Zelda serisinin yeni oyunu oldu. "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" adı verilen bu yeni yapım, serinin tarihinde bir ilke imza atarak büyük bir sürpriz yaptı.

The Legend of Zelda oyunları bugüne kadar oyunculara Zelda karakterini kontrol etme şansı tanımamıştı. Seride genellikle Link gibi karakterler oynanıyordu. Ancak Echoes of Wisdom, bu geleneği bozarak tüm oyunda Prenses Zelda'yı kontrol etme imkanı sunacak. Bu yenilik, hayranların büyük ilgisini çekti ve heyecanlarını doruğa çıkardı. Oyun, Zelda'nın dünyayı yıkımdan kurtarma mücadelesini ve yaşadığı maceraları konu alacak.

Echoes of Wisdom, 2D grafiklerle tasarlanmış bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Bu tercih, oyunun klasik Zelda ruhunu modern oyun mekanikleriyle harmanlayarak sunacağı anlamına geliyor. 26 Eylül 2024 tarihinde Nintendo Switch için piyasaya sürülecek olan bu oyun, serinin hayranları için sabırsızlıkla beklenen bir yapım olacak.

Nintendo Direct etkinliği sadece The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ile sınırlı kalmadı. Sunum boyunca Nintendo Switch'e gelecek birçok yeni oyun ve içerik de tanıtıldı. Ancak, Echoes of Wisdom, yenilikçi oynanış mekanikleri ve serinin tarihinde bir ilk olma özelliğiyle etkinliğin yıldızı olmayı başardı.