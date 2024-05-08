Nintendo Switch 2'nin tanıtım tarihi belli oldu

Nintendo'nun heyecanla beklenen duyurusu sonunda geldi. Yeni nesil oyun konsolu Switch 2'nin tanıtım tarihi resmen açıklandı.

Nintendo, uzun süredir beklenen yeni nesil oyun konsolu Switch 2'nin tanıtım tarihini resmen duyurdu. Şirketin Başkanı Shuntaro Furukawa, Switch 2'nin Nisan 2025'ten önce tanıtılacağını açıkladı.

Nintendo Switch 2, Nisan 2025'ten önce tanıtılacak

Furukawa, Nintendo'nun son finansal raporunu sunarken Switch 2'nin duyurusuna ilişkin önemli bir bilgi verdi. Nintendo'nun yeni konsolunun merakla beklenen özelliklerini ve tasarımını içerecek duyurunun, Nisan 2025'e kadar gerçekleşeceğini belirtti.

Switch'in yeni versiyonunun duyurulması, Nintendo tutkunları arasında büyük heyecan yarattı. Furukawa, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Nintendo Switch'in halefi hakkında bu mali yıl içinde bir duyuru yapacağız. Mart 2015'te Nintendo Switch'in varlığını duyurduğumuzdan bu yana 9 yıldan fazla zaman geçmiş olacak. 2024'ün ikinci yarısına yönelik Nintendo Switch yazılım serisiyle ilgili olarak bu Haziran ayında bir Nintendo Direct düzenleyeceğiz, ancak bu sunumda yeni Nintendo Switch'ten bahsedilmeyecek."

Bu duyuru, Switch'in satışlarında gözle görülür bir düşüş yaşandığı bir dönemde geldi. Önceki mali yılda 15,7 milyon adet Switch konsolu satılırken, bu yılın satışlarının 13,5 milyon adede düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki yıl için ise Nintendo'nun net kârının yüzde 39 oranında düşmesi ve gelirde yüzde 19'luk bir azalma yaşanması öngörülüyor.