Nintendo, Wii U onarımlarını sonlandırıyor

Nintendo, Wii U onarımlarını sonlandırma kararı aldı.

Nintendo, sevilen fakat ticari anlamda pek de başarılı olmayan konsolu Wii U'nun onarımlarını sonlandıracağını duyurdu. Artık tamir için yeterli parça bulunmaması nedeniyle bu hizmetin sona ereceği belirtildi.

Wii U onarımlarına veda

Nintendo, Mayıs ayında yaptığı bir duyuruyla Wii U onarımlarının yakında sonlandırılacağını bildirmişti. Şirket, yaptığı açıklamada, "Onarım servis yönetmeliklerinde belirtilen onarım parçalarını saklama süresi doldu, bu nedenle mevcut parça stoğu tükenir tükenmez onarım hizmetleri sona erecek" ifadelerini kullanmıştı. Wii U, artık Nintendo'nun kullanım ömrü sonu servis sayfasında onarım için uygun olmayan cihazlar arasında listeleniyor.

2012 yılının sonlarında piyasaya sürülen Wii U, Nintendo'nun önceki başarılı konsolu Wii'nin halefi olarak tanıtıldı. Ancak, beklenen ilgiyi göremedi ve dünya genelinde sadece 13,56 milyon adet satıldı. Wii U'nun ardından gelen Nintendo Switch ise büyük bir başarı elde etti ve 141,3 milyon adet satarak selefinin satış rakamlarının 10 katından fazlasına ulaştı.

Wii U'nun en belirgin özelliği, 6,2 inçlik dokunmatik ekrana sahip GamePad'iydi. Bu GamePad, kullanıcıların oyunları hem elde taşınabilir olarak hem de bir televizyona bağlı olarak oynayabilmelerine olanak tanıyordu. Wii U, ayrıca Splatoon, Super Smash Bros., Mario Kart 8 ve Super Mario 3D World gibi birinci parti oyunlarıyla dikkat çekti. Bu oyunlar, dönemin başka hiçbir platformunda bulunmayan yerel çok oyunculu aksiyon sunuyordu.

Wii U, birçok oyuncunun kalbinde özel bir yere sahipti. Engadget'tan Jessica Conditt'in 2015 yılında yazdığı gibi, "Wii U, benim de dahil olmak üzere birçok oyuncunun kalbine girmeyi başaran tuhaf, garip ve eğlenceli bir konsoldu." Ancak, ticari başarısızlığı nedeniyle Nintendo, bu konsolu hızlıca terk ederek Switch'e odaklanmak zorunda kaldı.

Nintendo, Switch'in halefini Mart 2025'ten önce duyurmayı planlıyor.