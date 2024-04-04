Nisan ayında Xbox Game Pass'e gelen ve ayrılan oyunlar! İşte tam liste

Nisan ayında Xbox Game Pass'e gelen ve ayrılan oyunlar! İşte tam liste
Xbox Game Pass, Nisan ayında kullanıcılarını heyecanlandıracak yeni oyunlarla güncellenmeye devam ediyor. Her geçen gün kütüphanesini genişleten ve çeşitli oyunlarla kullanıcılarına zengin bir deneyim sunan Xbox Game Pass, Nisan ayında da birbirinden ilgi çekici oyunları bünyesine katıyor. İşte, Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenen ve ayrılan oyunlarla ilgili detaylar...

Xbox Game Pass'e Nisan ayında katılacak ve ayrılacak oyunlar belli oldu! Oyun kütüphanesini sürekli genişleten Xbox Game Pass, Nisan ayında heyecan verici yeni oyunlarla kullanıcılarına hizmet vermeye devam edecek. İşte, Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar...

Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Nisan ayında eklenecek oyunlar:

Superhot: Mind Control Delete (Bulut, Konsol ve PC) / (2 Nisan 2024)
LEGO 2K Drive (Bulut, Konsol) / (3 Nisan)
Lil Gator Game (Bulut, Konsol ve PC) / (4 Nisan)
EA Sports PGA Tour (Bulut, Konsol ve PC) / (4 Nisan)
Kona (Bulut, Konsol) / (9 Nisan)
Botany Manor (Bulut, Konsol ve PC) / (9 Nisan)
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC) / (11 Nisan)

Bunların yanı sıra, oyunseverler 15 Nisan tarihine kadar aşağıdaki oyunları da oynayabilecek:

Amnesia Collection (Bulut, Konsol ve PC)
Amnesia: Rebirth (Bulut, Konsol ve PC)
Back 4 Blood (Bulut, Konsol ve PC)
Phantom Abyss (Bulut, Konsol ve PC)
Research and Destroy (Bulut, Konsol ve PC)
Soma (Bulut, Konsol ve PC)

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek