Nisan ayında Xbox Game Pass'e gelen ve ayrılan oyunlar! İşte tam liste

Xbox Game Pass, Nisan ayında kullanıcılarını heyecanlandıracak yeni oyunlarla güncellenmeye devam ediyor. Her geçen gün kütüphanesini genişleten ve çeşitli oyunlarla kullanıcılarına zengin bir deneyim sunan Xbox Game Pass, Nisan ayında da birbirinden ilgi çekici oyunları bünyesine katıyor. İşte, Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenen ve ayrılan oyunlarla ilgili detaylar...

Xbox Game Pass'e Nisan ayında katılacak ve ayrılacak oyunlar belli oldu! Oyun kütüphanesini sürekli genişleten Xbox Game Pass, Nisan ayında heyecan verici yeni oyunlarla kullanıcılarına hizmet vermeye devam edecek. İşte, Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar...

Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Nisan ayında eklenecek oyunlar:

Superhot: Mind Control Delete (Bulut, Konsol ve PC) / (2 Nisan 2024)

LEGO 2K Drive (Bulut, Konsol) / (3 Nisan)

Lil Gator Game (Bulut, Konsol ve PC) / (4 Nisan)

EA Sports PGA Tour (Bulut, Konsol ve PC) / (4 Nisan)

Kona (Bulut, Konsol) / (9 Nisan)

Botany Manor (Bulut, Konsol ve PC) / (9 Nisan)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC) / (11 Nisan)

Bunların yanı sıra, oyunseverler 15 Nisan tarihine kadar aşağıdaki oyunları da oynayabilecek:

Amnesia Collection (Bulut, Konsol ve PC)

Amnesia: Rebirth (Bulut, Konsol ve PC)

Back 4 Blood (Bulut, Konsol ve PC)

Phantom Abyss (Bulut, Konsol ve PC)

Research and Destroy (Bulut, Konsol ve PC)

Soma (Bulut, Konsol ve PC)