"Nothing" yüksek beğeni aldı! Kazanmak için sadece beklemeniz yetiyor

"Nothing" yüksek beğeni aldı! Kazanmak için sadece beklemeniz yetiyor
Hiçbir şey yapmamaya teşvik edildiğiniz "Nothing" adlı oyun, Steam'de yayınlanmasının ardından birçok inceleme alarak, olumlu statüsünde yer aldı.

Oyun geliştiricisi Pixelatto tarafından geliştirilen ve "devrim niteliğinde" olarak tanımlanan Nothing, Steam platformunda yayınlandı. Tuhaf bir konsepte sahip olan Nothing, aslında size hiçbir şey yapmamayı vaat ediyor.

Hiçbir şey yapmayarak oynuyorsunuz

Nothing oyununun ilerlemesi, oyuncunun herhangi bir etkileşimde bulunmaması gereken belirli bir süre boyunca ölçülür; aksi takdirde oyun sona erer. Yani, klavyede herhangi bir tuşa basamaz veya fare ile tıklayamazsınız.

Steam'da yüksek puan aldı

Oyun, Steam'de 1000'den fazla incelemeye sahip ve bu incelemelerin yüzde 94'ü olumlu görüşlere dayanıyor. Oyuncular, bu garip oyun konsepti hakkında esprili yorumlar yapıyor. İncelemelerden bazıları, oyuncuların Nothing ile deneyimlerini esprili bir dille paylaşıyor. Örneğin, "psikolojik korku" etiketinin esprili bir şekilde kullanıldığı yorumlar ve oyuncuların "hiçbir şey yapmamanın yüce sanatını kucaklamaya davet" edildiği yorumlar dikkat çekiyor.

Oyunun tuhaflığı ve esprili yorumlara karşılık oyuncular tarafından coşkuyla karşılanması, oyun dünyasındaki çeşitliliği ve yenilikçiliği gösteren ilginç bir örnektir.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!