"Nothing" yüksek beğeni aldı! Kazanmak için sadece beklemeniz yetiyor

Hiçbir şey yapmamaya teşvik edildiğiniz "Nothing" adlı oyun, Steam'de yayınlanmasının ardından birçok inceleme alarak, olumlu statüsünde yer aldı.

Oyun geliştiricisi Pixelatto tarafından geliştirilen ve "devrim niteliğinde" olarak tanımlanan Nothing, Steam platformunda yayınlandı. Tuhaf bir konsepte sahip olan Nothing, aslında size hiçbir şey yapmamayı vaat ediyor.

Hiçbir şey yapmayarak oynuyorsunuz

Nothing oyununun ilerlemesi, oyuncunun herhangi bir etkileşimde bulunmaması gereken belirli bir süre boyunca ölçülür; aksi takdirde oyun sona erer. Yani, klavyede herhangi bir tuşa basamaz veya fare ile tıklayamazsınız.

Steam'da yüksek puan aldı

Oyun, Steam'de 1000'den fazla incelemeye sahip ve bu incelemelerin yüzde 94'ü olumlu görüşlere dayanıyor. Oyuncular, bu garip oyun konsepti hakkında esprili yorumlar yapıyor. İncelemelerden bazıları, oyuncuların Nothing ile deneyimlerini esprili bir dille paylaşıyor. Örneğin, "psikolojik korku" etiketinin esprili bir şekilde kullanıldığı yorumlar ve oyuncuların "hiçbir şey yapmamanın yüce sanatını kucaklamaya davet" edildiği yorumlar dikkat çekiyor.

Oyunun tuhaflığı ve esprili yorumlara karşılık oyuncular tarafından coşkuyla karşılanması, oyun dünyasındaki çeşitliliği ve yenilikçiliği gösteren ilginç bir örnektir.