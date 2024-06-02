NVIDIA, oyunculara yönelik yapay zeka asistanı G-Assist'i tanıttı

NVIDIA'nın yapay zeka hamleleriyle dikkat çektiği günlerden birinde, şirket bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni projelerini duyurdu.

NVIDIA, yapay zekâ alanındaki yeni adımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bugün düzenlenen etkinlikte, CEO Jensen Huang liderliğinde yapılan sunumda şirketin yapay zekâ odaklı gelecek planları paylaşıldı.

NVIDIA'nın yeni G-Assist projesi: Oyuncular için yapay zeka asistanı

Şirketin duyurduğu projelerden biri olan G-Assist, oyun dünyasına yapay zekâ destekli bir asistan getiriyor. Henüz geliştirme aşamasında olan G-Assist, oyunculara oyun deneyimlerinde yardımcı olmayı hedefliyor.

G-Assist, oyun oynarken bir yapay zekâ rehberi olarak işlev görecek. Bu projenin, hem geliştiricilerin hem de RTX GPU sahiplerinin kullanımına sunulması planlanıyor. Bu yapay zekâ asistanı, oyuncuların oyunlarla ilgili bilgi almasını, tavsiyeler almasını ve hatta bilgisayarlarını oyunlara uygun şekilde optimize etmelerini sağlayacak.

NVIDIA'nın sunumunda paylaşılan demo, G-Assist'in nasıl çalışacağına dair bir ön izlenim sunuyor. Oyun oynarken oyuncular, ekran üzerinden asistanlarıyla sohbet edebilecek, oyunla ilgili bilgilere kolayca erişebilecek ve hatta oyun ayarlarını optimize etmek için öneriler alabilecekler.

Bu projenin oyuncular için oldukça yararlı olması bekleniyor. Özellikle monitör ayarları gibi detaylı konularda oyunculara destek sağlayacak olması, oyun deneyimini daha keyifli hale getirebilir.

Microsoft'un benzer bir asistan projesini duyurmasının ardından, yapay zekânın oyun dünyasındaki rolüne dair ilgi giderek artıyor. G-Assist projesinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak, oyuncuların yapay zekâ destekli bu yeni asistandan büyük beklentileri var.