O oyun artık PlayStation ve PC'de olağanüstü satış başarısına sahip!

Arrowhead Game Studio'nun son oyunu Helldivers 2, oyun endüstrisinde önemli bir yer edinerek büyük bir başarı elde etti.

Arrowhead Game Studio'nun muhteşem yapımı Helldivers 2, piyasaya sürülmesinin ardından oyun dünyasında çığır açtı. Oyuncuların ekip olarak mücadele ettiği bu nişancı oyunu, sadece 12 hafta içinde PlayStation 5 ve PC platformlarında 12 milyon kopya satarak tarihin en hızlı satan PlayStation oyunu unvanını kazandı.

Steam'de 458.000'den fazla eşzamanlı oyuncuya ulaştı

Bu rekor, önceden God of War Ragnarok'un elindeydi. Ancak Helldivers 2, bu sayıları aşarak tüm zamanların en hızlı satan PlayStation oyunu oldu. İlk haftasında 5 milyon, ilk 10 haftada ise 11 milyon kopya satışıyla dikkat çeken God of War Ragnarok'u geride bıraktı. Sunucu sorunlarına rağmen, oyuncuların ilgisini çeken bu oyun, ilk ayda sadece Steam'de 458.000'den fazla eşzamanlı oyuncuya ulaştı.

Bu başarının arkasındaki kritik faktörlerden biri, oyunun aynı anda PC platformunda da satışa sunulmasıydı. NPD'nin araştırma verilerine göre, tüm kopyaların yaklaşık %60'ının PC üzerinde satıldığı tahmin ediliyor. PlayStation'ın gelecekte de bu çok platformlu stratejiyi sürdüreceği düşünülüyor. Zira Sony, son gelir açıklamasında PC platformuna daha fazla birinci taraf oyun getirme niyetini dile getirmişti.

Ancak geçtiğimiz hafta, Sony'nin Helldivers 2 planlarında önemli bir değişiklik yaşandı. Şirket, oyuncuların Steam platformundaki taleplerini dikkate alarak, oyunu oynamak için PlayStation Network (PSN) hesabına kaydolma zorunluluğundan vazgeçti. Bu adım, oyuncular arasında olumlu karşılandı ve oyunun erişilebilirliğini artırdı.