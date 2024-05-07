Orkun Işıtmak, EA SPORTS FC 24 için özel bir forma tasarladı

Türkiye'nin tanınmış internet fenomenlerinden Orkun Işıtmak, oyuncular arasında heyecan yaratan bir iş birliğine imza attı. EA SPORTS FC 24 ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında, Türk kültürünü ve bayrağını temsil eden özel bir forma tasarladı.

Türkiye'nin en tanınmış internet fenomenlerinden biri olan Orkun Işıtmak ile EA SPORTS FC 24 ekibi arasında dikkat çekici bir iş birliği gerçekleşti. Bu iş birliği kapsamında Orkun Işıtmak, ikonik oyun için özel bir forma tasarladı. Türk bayrağının şanlı renklerine ev sahipliği yapan bu tasarım, aynı zamanda Türk kültürünü yansıtan motiflerle süslendi.

Özel olarak geliştirildi

Orkun Işıtmak'ın imzasını taşıyan bu özel forma, şu an EA SPORTS FC 24 oyunu içinde mevcut durumda. Tasarlanan forma, oyuncuların beğenisini kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle Türk oyuncuların bu formaya ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

Hazırlanan forma, Ultimate Team modu için özel olarak geliştirildi. Oyuncular, bu forma için Ultimate Team modunda bulunan paketlere ulaşmaları gerekecek. Yeni formalar, oyunculara rastgele dağıtılacak ve oyun içinde kullanılabilecek.