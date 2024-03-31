Oyun dünyasının en popüler oyunu Minecraft, Playstation 5'e mi gelecek?

Minecraft, oyun dünyasının en sevilen yapımlarından biri olarak PlayStation 5 için güncelleniyor.

Minecraft hayranlarını heyecanlandıran bir haber var! Modern oyun dünyasının en sevilen yapımlarından biri olan Minecraft, PlayStation 5 için güncelleniyor. Mojang'in, Minecraft'ın yeni nesil PlayStation versiyonu üzerinde çalıştığına dair iddialar var.

Minecraft, PlayStation 5 için güncellenecek

Minecraft, oyun dünyasının en başarılı yapımlarından biri olarak uzun bir süredir varlığını sürdürüyor ve neredeyse tüm platformlarda oynanabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Xbox Series için güncelleme alan oyun, şimdi de PlayStation 5 için güncellenecek.

Minecraft PS5 için güncelleme geliyor! Mojang, geçtiğimiz yılın sonlarında Xbox Series için oyunun güncellenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmüştü. Bu güncelleme, Xbox Series S ve Xbox Series X için 4K çözünürlük desteği sağlamıştı ancak PS5 kullanıcıları bu güncellemeye erişememişti ve Minecraft'ı PlayStation 4 versiyonunda oynamak zorunda kalmışlardı. Ancak Mojang, PS5 kullanıcılarını da unutmadı ve yakında bu güncellemeyi PlayStation topluluğuyla paylaşacak gibi görünüyor. Minecraft hayranları, bu güncelleme ile oyunlarını PlayStation 5'te daha gelişmiş bir deneyimle oynayabilecekler.